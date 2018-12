El Hospital de Niños Víctor J. Vilela no puede disponer de un equipo de hemodinamia que sirve para el tratamiento de niños con cardiopatías congénitas, ya que hace un año y medio que se encuentra parado en la Aduana de Buenos Aires. Ese vital equipamiento fue otorgado al hospital a través de un beneficio del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, pero las autoridades médicas del efector pediátrico denunciaron que no pueden utilizarlo porque increíblemente todavía no fue liberado.





"Esto es una cuestión política a enfrentar. Acá, sin lugar a dudas, hace falta una decisión concreta. No queremos más palabras, queremos el compromiso público de que ese equipo de hemodinamia va a llegar al Hospital Vilela, lugar donde ya está asignado. Lo queremos ver funcionando acá", resaltó el jefe del equipo de Cardiocirugía infantil del efector, Pedro Corvalán.

"Hace un año y medio que nos vienen diciendo que vendrá a nuestro hospital, y nos enteramos en Buenos Aires, por otro lado, que puede llegar a ir a otro destino. Nadie me llamó. Por eso estoy muy enojado, bastante frustrado como médico, porque todo este tiempo nos estuvieron diciendo otras cosas, siempre asegurando que llegaría al Vilela", exclamó el profesional.

"Hay que afrontar un elevado costo por las tareas de infraestructura que conlleva poder colocarlo en el hospital y hasta ahora nadie se hace cargo, a pesar de que esta obra ya está evaluada y presupuestada", advirtió el médico, quien le confió a este diario que el monto necesario para instalar este Toshiba Infinix 9000 de última generación ronda los "18 millones de pesos".

Mientras, en un marco de peleas políticas para determinar quién debe realizar la instalación, Corvalán destacó que "este es un equipo esencial que permite hacer cateterismo en el hospital, cuando hasta ahora hay que trasladar niños, con los riesgos de salud que representa", subrayó el médico que trabaja hace 25 años en este hospital.

El cirujano explicó que "hay seis equipos en todo el país, y los otros cinco ya fueron colocados. El de esta región está en la Aduana, mientras que en Mendoza, Neuquén, Tucumán, La Plata y Florencio Varela ya fueron colocados. Es increíble que tenga que recurrir a los medios de comunicación para que tengan en cuenta esta situación. Es inexplicable que un equipo tan caro siga parado en la Aduana", se quejó.

Corvalán recordó que "esto comenzó en agosto de 2017, cuando las autoridades locales de salud no se mostraron contentas con la llegada de este aparato de hemodinamia".

Y además, precisó que "no es solamente colocar el equipo, también hay que darle una estructura de atención acorde al hospital, y eso incluye camas, enfermeros, técnicos de rayos y médicos en condiciones de utilizar este aparato. Todo eso influye en el costo de implementación".

"Pero nos tienen hace un año y medio en esta penumbra. Yo soy un médico cirujano y mi actividad está dentro del quirófano. Salgo a los medios para explicar la necesidad de este aparato", expresó.

Y agregó: "A mí la pelea no me interesa en absoluto. Lo único que me interesa, que es para lo que me formé, es la vida de estos chiquitos que no tienen otra posibilidad de acceder a este tipo de atención. Eso es lo primero, lo esencial y lo verdaderamente importante".

"Sin apuntar el conflicto, igual tengo que contar que acá nos dijeron otra cosa durante un año y medio. Incluso se deslizó que lo podían llegar a llevar al Hospital Centenario, donde no hay terapia pediátrica. Además, los mejores resultados en estas cirugías se dan en niños", afirmó Corvalán.

"Por todo esto llegué a un momento que no aguanto más. Me siento frustrado y engañado como médico. Nos estuvieron engañando durante un año y medio, y alguien tiene que solucionar esto", subrayó.

Respuesta

El secretario de Salud Pública de la Municipalidad, Leonardo Caruana, destacó ayer que colocar el aparato demandará una obra de 18 millones de pesos y aseguró que la idea es encarar los trabajos el año próximo. El funcionario detalló que para poder colocar el instrumental se deberán paralizar los quirófanos durante varios meses y readecuar algunas áreas.