El triste final de la firma que compró la empresa Mahle

Patricia fue supervisora de la fábrica de aros de pistón Mahle por más de 25 años y luego la contrató la empresa Arosa SA, que compró esa misma fábrica. Hace un año esta compañía cerró y dejó a sus 30 empleados en la calle. Hoy, la mujer vende medias y calzoncillos en una esquina del macrocentro de Rosario y no puede hablar de su situación porque llora.

Su realidad es casi calcada a la de los ex empleados de Arosa, que en su mayoría no pudieron volver a conseguir un trabajo formal. Carlos, que era supervisor de la fundición, trabajó por más de 40 años en esa fábrica y ya con 61 años no consigue otro empleo. Hoy lo mantiene su mujer, que es docente.

Los ex empleados de esta empresa iniciaron un juicio contra el dueño de Arosa SA, pagando a un abogado particular. Nadie sabe dónde está el empresario. Se suponía que estaba en Buenos Aires, pero no lo pudieron encontrar.

"Nunca se supo demasiado lo que nos pasó a nosotros", contó Carlos a LaCapital. "Se publicaron muchas notas sobre los despidos de Mahle, que al final indemnizó a todos los trabajadores, pero no se contó que a nosotros, la empresa Arosa nos dejó en la calle: sin indemnización, ni obra social, ni siquiera se hicieron los aportes jubilatorios mientras trabajamos", agregó.

Cierres consecutivos

En 2009 cerró definitivamente Mahle, la fábrica de aros de pistón más importante del país. En ese momento la firma despidió a unos 400 trabajadores, que luego de una lucha emblemática, lograron cobrar la indemnización que les correspondía.

En abril del año siguiente, un empresario compró la empresa y convocó a los empleados más antiguos que tenía Mahle para poder reabrir la fábrica.

Así, unos 60 trabajadores en mayo de 2010 volvieron a sus puestos de trabajo en la fábrica ubicada en Presidente Perón al 5600.

Pero el 30 de septiembre de ese mismo año comenzaron los problemas. Al parecer, el dueño había sacado un crédito en el Banco Nación pero no pudo cumplir ni la primera meta. "Dejó de pagar los aportes patronales, a la Afip y los impuestos", relató Carlos recordando años de trabajo precarizado, donde los derechos de los trabajadores no fueron respetados.

"Fuimos aguantando, año tras año, porque él nos decía que si cerraba la fábrica nos íbamos a quedar sin trabajo, y fuimos cediendo terreno. Cada mes teníamos problemas para cobrar y en 2014 pidió la convocatoria de acreedores y la empresa empezó a los tumbos", rememoró.

Los empleados se quedaron sin ART y sin asistencia médica. "Si pasaba algo teníamos que ir a una guardia y pagarlo, porque no teníamos seguro", señaló.

La empresa se empezó a venir abajo. "No invirtió un peso en el mantenimiento de la fábrica", reconoció el antiguo empleado. "Llegamos al 2018 con muchos sufrimientos. Resistimos 30, los demás se fueron yendo o los echaron. Hasta que un día nos llegó el telegrama de despido, pero jamás pagó una indemnización de nadie", dijo ofuscado el ex operario.

"Nos habían cortado el agua, había que comprar bidones y al final también la EPE cortó la luz. La empresa se venía abajo", dijo apenado.

Ahora está desempleado y sus compañeros, como él, buscan changas. Patricia es una de ellas. Tiene 55 años y venciendo todos los pruritos salió a la calle para ofrecer en una esquina medias y calzoncillos. Al ser consultada por La Capital no pudo dar detalles de su despido. Es que al recordar su historia no puede hablar, sólo llora.

Carlos dijo que sigue en contacto con sus compañeros de trabajo y de desventuras, pero del tema laboral "no se habla".

Nadie quiere contar cómo se está rebuscando la vida.