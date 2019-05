En tiempos de intensa lucha por la igualdad de género, el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario, Manuel Cornejo, efectuó hoy polémicas declaraciones a raíz de la denuncia de mujeres que presentaron un amparo judicial por discriminación contra la firma Movi. "El cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo", aseguró.

Si bien el líder del gremio del transporte expresó que "la UTA no tiene ningún problema de que trabajen mujeres", aclaró que a título personal considera que "es un trabajo muy, pero muy duro para una mujer".

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, Cornejo recordó que fueron consultados desde el Ejecutivo municipal por la paridad de género: "Les dijimos que para nosotros es lo mismo una mujer que un hombre, gana el mismo sueldo, hace los mismos aportes, no cambia en nada, es un trabajador más y no hay reparos".

"El físico de la mujer es más débil que el del hombre, es un trabajo duro el del colectivo"

Sin embargo opinó que las mujeres no están capacitadas para conducir vehículos de gran porte. "Es un trabajo de un gran traqueteo arriba del colectivo, todos los golpes que recibe el coche impactan en el que va a arriba, la vibración, los pozos", argumentó para señalar que por esta razón los choferes se jubilan a los 55 años.

"Creo que el organismo de la mujer no está preparado para ciertas cosas, como por ejemplo para manejar un colectivo o un camión, eso no quiere decir que no lo hagan, pero no masivamente", afirmó.

Cornejo justificó su idea de la diferencia entre los géneros: "El físico de la mujer es más débil que el del hombre, es un trabajo duro el del colectivo, me pueden decir que hay muchas mujeres manejando taxis y autos, pero no es lo mismo que un colectivo que tiene chasis y carrocería de camión".

Por último recordó la experiencia de la firma Victoria, que había contratado mujeres: "Ya tuvimos una empresa que tenía todas mujeres trabajando, creo que no quedó ni una".

"No les dio resultado, esas mujeres después fueron quedando en el camino, por el tema del ausentismo, que es mayor en las mujeres, por cuestiones de la maternidad y porque el organismo no está preparado para eso", insistió.

Puntualmente, respecto a la adhesión al paro del 29 de mayo lanzado ayer por la CGT, Cornejo confirmó que el gremio se sumará a la medida de fuerza ese día, además de suspender el servicio el 25 de mayo.

"Todos los gremios del transporte adhieren, es un paro general. El último que hubo fue un paro de Moyano, este lo decreta la CGT, es otra cosa", precisó.

Igual estimó que "después del paro no cambia nada y para los trabajadores se pierde un día de trabajo", en cambio propuso que se realice un "plan de lucha sistemático".

Además confirmó que el próximo 25 de mayo no habrá transporte. "No queremos trabajar los feriados por la cuestión de Ganancias, hasta ahora es así".