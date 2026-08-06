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Más allá de la lluvia, convocan a la marcha en Rosario contra la ley de propiedad privada

Sindicatos, organizaciones sociales y espacios políticos se concentrarán este jueves en plaza San Martín. Se levantó el alerta por tormentas, sigue vigente el de vientos

6 de agosto 2026 · 11:41hs
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Foto de archivo. Nueva marcha hacia el Monumento 

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Foto de archivo. Nueva marcha hacia el Monumento 

A pesar del pronóstico de lluvias y tormentas para este jueves, sindicatos, organizaciones sociales y espacios políticos ratificaron la movilización convocada en Rosario para rechazar el proyecto de ley de propiedad privada que impulsa el gobierno de Javier Milei y que será debatido en el Senado.

"La lluvia no frena las actividades: se mantiene el cronograma de movilización", señalaron los organizadores a través de un comunicado difundido este jueves. Por lo pronto, el Servicio Meteorológico nacional levantó el alerta por tormentas que regía para esta tarde, aunque sigue vigente el de vientos.

La concentración principal comenzó a las 11 en la plaza San Martín, donde se realiza una radio abierta y distintas intervenciones públicas antes de marchar hacia el Monumento a la Bandera, desde donde las organizaciones seguirán el desarrollo de la sesión parlamentaria.

La jornada se desarrollará bajo la consigna "La Patria no se vende" y, según remarcaron los convocantes, la decisión del gobierno nacional de retirar del proyecto el artículo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros representa un primer logro de la protesta.

"La lucha dio resultados: el gobierno dio marcha atrás", afirmaron. "La presión de las y los argentinos en todo el país logró frenar la entrega de nuestra soberanía y la venta de nuestras tierras a extranjeros. Este es un triunfo de la movilización popular", agregaron.

No obstante, aclararon que las actividades previstas se mantienen para "consolidar esta victoria, visibilizar el logro de la resistencia y seguir defendiendo nuestros derechos colectivos".

Cómo será la jornada en Rosario

La convocatoria comenzó a las 11 en plaza San Martín. En caso de que las condiciones climáticas impidan permanecer al aire libre, las actividades previas se trasladarán al espacio ubicado en San Lorenzo 1879.

A las 12 está prevista una conferencia de prensa, en la que las organizaciones brindarán detalles sobre el retiro del artículo vinculado a la venta de tierras a extranjeros y explicarán cómo continuará la jornada de protesta.

Entre las 13 y las 15 se realizará una radio abierta con la participación de organizaciones sociales y sindicales.

Luego, de 15 a 17, habrá una transmisión en vivo, con testimonios de referentes gremiales y sociales que participan de la movilización.

La actividad central será a las 18, cuando las distintas columnas se concentrarán sobre Dorrego, entre Santa Fe y San Lorenzo, para marchar hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde seguirán el debate que se desarrolla en el Senado.

El reclamo

La protesta forma parte de una convocatoria nacional impulsada por sindicatos, organizaciones sociales y espacios políticos que rechazan el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Aunque el oficialismo retiró el artículo referido a la venta de tierras a extranjeros para facilitar el tratamiento legislativo, los convocantes sostienen que continuarán movilizados porque mantienen cuestionamientos al resto de la iniciativa y a las políticas económicas del gobierno nacional.

Desde la Intersindical remarcaron que la convocatoria también busca expresar el rechazo "al ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento que golpea a las familias trabajadoras".

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