Un día que arrancó muy agradable, pero se esperan tormentas aisladas

Este miércoles 19 de octubre llegó con una mañana muy agradable, pero el Servicio Meteorológico no descarta tormentas aisladas.

Pero a no desesperar porque para el fin de semana las condiciones de tiempo podrían mejorar, al menos para el viernes, que tendrá cielo algo nublado y también experimentará un sensible ascenso de temperatura con casi 29 ó 30 de máxima. Pero ya en el arranque del sábado vuelve aparecer otro frente de inestabilidad y por eso no se descarta que puedan lluvias aisladas durante la mañana.

De ahí en adelante no habría de qué preocuparse, porque el SMN prevé que a partir del sábado a la tarde las buenas condiciones se consoliden y también se extiendan hasta el domingo, con temperaturas mínimas y máximas de entre 8 y 23 ó 25 grados. Para la semana próxima, por el momento, no hay anuncios de lluvias y con días que tendrán máximas que rondarán los 22 grados.