Rige alerta meteorológico de nivel naranja por fuertes tormentas

Tras el diluvio que comenzó durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este miércoles el alerta de nivel naranja por fuertes tormentas . De hecho, las intensas precipitaciones arrancaron alrededor de las 2 y de acuerdo a la información suministrada por el organismo nacional este fenómeno seguirá durante gran parte del día. A todo, el organismo nacional indicó que los radares del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y aquellos instalados en predios de dicha institución no están disponibles por razones climáticas.

El SMN recomienda visitar el sitio https://radar.inta.gob.ar/ y aclaró que esta situación puede generar inconvenientes en la emisión de los avisos a corto plazo (ACP), pero no modifica la actualización de los alertas o pronósticos. .

Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8, señaló las lluvias comenzaron después de la 1 de la madrugada y fueron débiles hasta las 3.30, pero a las 3.45 empezó se pusieron más intensas. "Llevan 42 milímetros caídos desde las 4 hasta las 6.30, con lo cual estamos dentro del rango de alerta naranja. Continúa la situación meteorológica complicada. Este sistema de tormentas es un bloque que afecta desde el norte de Santa Fe hasta Buenos Aires inclusive".

Balchunas agregó que "no hay radares activos para consultar. Por ende hay un aplicaciones, el 'raín alarm', todo está caído. Estos radares no funcionan y por lo tanto no se pude acceder a esa información. Habrá que estar atento a lo que difunden los medios de comunicación a través del Servicio Meteorológico".