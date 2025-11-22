La Capital | Ovación | Facundo Mallo

Facundo Mallo y Franco Ibarra fueron concentrados para el partido contra Estudiantes

Ariel Holan concentró a 24 futbolistas y uno de ellos quedará fuera del banco de suplentes. Komar cumple 100 partidos

22 de noviembre 2025 · 21:35hs
Facundo Mallo está entre los 24 futbolistas de Central que firmarán planilla ante Estudiantes.

Facundo Mallo está entre los 24 futbolistas de Central que firmarán planilla ante Estudiantes.

Ariel Holan concentró a 24 futbolistas de cara al partido de esta tarde frente a Estudiantes en Génova y Cordiviola, por lo cual uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes. Las novedades principales pasan porque dentro de la lista se encuentran Facundo Mallo y Franco Ibarra, quienes por distintas lesiones no fueron tenidos en cuenta en los últimos compromisos.

En un principio ambos futbolistas ocuparían un lugar en el banco de suplentes.

El defensor uruguayo jugó por última vez el 7 de noviembre pasado cuando los canallas igualaron 0 a 0 con San Lorenzo en Arroyito en la fecha 15 del torneo. Aquella vez fue titular y salió reemplazado a los 73’ por Ignacio Ovando.

Mientras que Ibarra salió lesionado a los 31’ del primer tiempo en el cotejo que el pasado 31 de octubre, los canallas vencieron 3 a 1 a Instituto en Córdoba y se aseguraron el primer puesto en la tabla anual.

Leer más: Fue figura en Central y ahora se fue al descenso con otro club: qué pasó con su contrato

Los concentrados en Central

Los concentrados son: los arqueros Jorge Broun y Axel Werner; los defensores Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Luca Raffin, Facundo Mallo, Agustín Sández y Juan Manuel Elordi; Federico Navarro, Federico Navarro, Tomás O’Connor, Francesco Lo Celso, Kevin Gutiérrez, Maximiliano Lovera, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Giovanni Cantizano; y los delanteros Gaspar Duarte, Santiago López, Agustín Módica, Alejo Veliz y Enzo Copetti.

Komar cumple 100 partidos en Central

Juan Cruz Komar seguramente será homenajeado esta tarde en el Gigante ya que cumplirá sus primeros 100 partidos con la camiseta de Central.

El defensor debutó el 3 de marzo de 2022, cuando los canallas derrotaron 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con Cristian González como DT. Con él en cancha Central ganó 42 partidos, empató 33 y perdió 24. Anotó dos goles y fue expulsado una vez.

Noticias relacionadas
El Chiqui Tapia, presente en Asunción junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Festejó el título de Lanús por partida doble.

El Chiqui Tapia celebra el título de Lanús en la Copa Sudamericana

Tomás OConnor fue titular en el debut de Central en el torneo, frente a Godoy Cruz.

Central: quién tiene más chances de ser el reemplazante de Ignacio Malcorra

Walter Montoya no seguirá en Godoy Cruz. El ex-Central jugó muy poco en el equipo mendocino. 

Fue figura en Central y ahora se fue al descenso con otro club: qué pasó con su contrato

Los jugadores de El Torito.

Rosarina al rojo vivo: se define la permanencia en la Primera A y el título de la B

Ver comentarios

Las más leídas

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Lo último

Facundo Mallo y Franco Ibarra fueron concentrados para el partido contra Estudiantes

Facundo Mallo y Franco Ibarra fueron concentrados para el partido contra Estudiantes

Más allá de lo que pase en la carrera, Franco Colapinto superó bien una dura prueba en Las Vegas

Más allá de lo que pase en la carrera, Franco Colapinto superó bien una dura prueba en Las Vegas

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte, convocan a una marcha para reclamar justicia

Asistirán familiares, amigos y compañeros de Central Córdoba, donde jugaba al voley, quienes harán un minuto de silencio todos los partidos

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte, convocan a una marcha para reclamar justicia

Por Matías Petisce
Designaron a un militar hijo de un genocida en el Ministerio de Defensa y a Monteoliva en Seguridad
politica

Designaron a un militar hijo de un genocida en el Ministerio de Defensa y a Monteoliva en Seguridad

Embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin
Policiales

Embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Designaron a un militar hijo de un genocida en el Ministerio de Defensa y a Monteoliva en Seguridad

Designaron a un militar hijo de un genocida en el Ministerio de Defensa y a Monteoliva en Seguridad

Ovación
Más allá de lo que pase en la carrera, Franco Colapinto superó bien una dura prueba en Las Vegas

Por Gustavo Conti
Ovación

Más allá de lo que pase en la carrera, Franco Colapinto superó bien una dura prueba en Las Vegas

Más allá de lo que pase en la carrera, Franco Colapinto superó bien una dura prueba en Las Vegas

Más allá de lo que pase en la carrera, Franco Colapinto superó bien una dura prueba en Las Vegas

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

El Chiqui Tapia celebra el título de Lanús en la Copa Sudamericana

El Chiqui Tapia celebra el título de Lanús en la Copa Sudamericana

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte, convocan a una marcha para reclamar justicia

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte, convocan a una marcha para reclamar justicia

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción
Negocios

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país
Información General

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Economía

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
Ovación

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario
Salud

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo
La Ciudad

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón
Ovación

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición
La Región

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones
La Ciudad

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa