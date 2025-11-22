Facundo Mallo y Franco Ibarra fueron concentrados para el partido contra Estudiantes

Ariel Holan concentró a 24 futbolistas y uno de ellos quedará fuera del banco de suplentes. Komar cumple 100 partidos

Facundo Mallo está entre los 24 futbolistas de Central que firmarán planilla ante Estudiantes.

Ariel Holan concentró a 24 futbolistas de cara al partido de esta tarde frente a Estudiantes en Génova y Cordiviola, por lo cual uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes. Las novedades principales pasan porque dentro de la lista se encuentran Facundo Mallo y Franco Ibarra, quienes por distintas lesiones no fueron tenidos en cuenta en los últimos compromisos.

En un principio ambos futbolistas ocuparían un lugar en el banco de suplentes.

El defensor uruguayo jugó por última vez el 7 de noviembre pasado cuando los canallas igualaron 0 a 0 con San Lorenzo en Arroyito en la fecha 15 del torneo. Aquella vez fue titular y salió reemplazado a los 73’ por Ignacio Ovando.

Mientras que Ibarra salió lesionado a los 31’ del primer tiempo en el cotejo que el pasado 31 de octubre, los canallas vencieron 3 a 1 a Instituto en Córdoba y se aseguraron el primer puesto en la tabla anual.

Leer más: Fue figura en Central y ahora se fue al descenso con otro club: qué pasó con su contrato

Los concentrados en Central

Los concentrados son: los arqueros Jorge Broun y Axel Werner; los defensores Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Luca Raffin, Facundo Mallo, Agustín Sández y Juan Manuel Elordi; Federico Navarro, Federico Navarro, Tomás O’Connor, Francesco Lo Celso, Kevin Gutiérrez, Maximiliano Lovera, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Giovanni Cantizano; y los delanteros Gaspar Duarte, Santiago López, Agustín Módica, Alejo Veliz y Enzo Copetti.

Komar cumple 100 partidos en Central

Juan Cruz Komar seguramente será homenajeado esta tarde en el Gigante ya que cumplirá sus primeros 100 partidos con la camiseta de Central.

El defensor debutó el 3 de marzo de 2022, cuando los canallas derrotaron 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con Cristian González como DT. Con él en cancha Central ganó 42 partidos, empató 33 y perdió 24. Anotó dos goles y fue expulsado una vez.