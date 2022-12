El sector productivo ante los cortes de luz: "Lo que no se vende hoy no se vende mañana"

La ola de calor sigue azotando a Rosario y a la región y la población padece no solo cortes de luz sino también del servicio de agua potable , debido a la imposibilidad que las plantas de bombeo puedan trabajar con normalidad. En ese contexto, el comercio y la industria también se ven afectados . Por tal motivo, el titular de la Federación Gremial de Comercio e Industria, Edgardo Moschtitta , cuestionó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por la " falta de inversión" y destacó que el sistema eléctrico en la región "no soporta las cargas que implican las temperaturas que estamos teniendo ".

En declaraciones a "El primero de la mañana", de LT8, Moschitta contó cómo afectan al comercio y a la industria los cortes de energía y aseguró que la situación no los sorprende sino que es habitual. "Evidentemente el sistema eléctrico, en nuestra región por lo menos, no soporta las cargas que implican las temperaturas que estamos teniendo", señaló.

Asimismo, afirmó que "es recurrente que cada vez que sube la temperatura tenemos cortes de distintos tipos, por distintas razones. Y eso genera un problema en toda la población. En particular en las industrias y comercios generan paros y pérdidas de ventas y actividad. Lamentablemente es un mal que nos aqueja desde hace años y que la EPE no está en condiciones de resolver. O al menos no lo ha podido hacer hasta ahora".

Moschitta reconoció que, aunque hasta ahora los cortes no han sido masivos, son graves. "Lo que pasa es que lo que es poco para la generalidad es todo para el que le toca", aclaró.

En ese sentido, recordó entonces que se produjeron prolongados cortes de energías en zonas muy comerciales de la ciudad, como el microcentro, donde se encuentra la mayor densidad de comercios. "Hubo galerías comerciales que cerraron. No podemos trabajar sin energía. No solo para combatir el calor, sino para facturar y cobrar", señaló para agregar que la época en la que se dan los cortes "es donde el comercio encuentra una mayor demanda producto de las Fiestas. Estamos perdiendo días en diciembre, que es uno de los meses donde hay más actividad en los comercios. Y lo que no se vende hoy no se vende mañana. Así que las pérdidas son definitivas".

Consultado sobre si se hace notorio o no el plan de inversiones al que hace referencia la Empresa Provincial de la Energía, el titular de la Federación Gremial de Industria y Comercio fue contundente: "En materia de inversión evidentemente no es la suficiente porque si así fuera este tipo de cosas no ocurriría. Pero la verdad que la EPE no es una empresa que se distinga por hacer grandes inversiones".