En el Coloso Marcelo Bielsa, con el doblete de Joaquín Amadio y otro Blas Benedetto, el rojinegro le gana a Atlético Tostado y se está quedando con la Copa Santa Fe

Copa Santa Fe. El equipo dirigido por Lucas Bernardi le gana a Atlético Tostado (2-0) y está logrando el título santafesino.

En una ráfaga de tres minutos y con dos goles de Joaquín Amadío, Newell's dirigido por Lucas Bernardi derrota a Atlético Tostado en la final en el fútbol masculino de la novena edición de la Copa Santa Fe 2026 , al cabo del primer tiempo. El encuentro se está disputando en el estadio Marcelo Bielsa. Los rojinegros están logrando el título provincial por primera vez.

En el partido de ida disputado en la Villa Recreativa, empataron sin goles Villa Recreativa de Atlético Tostado. El trámite de ese encuentro fue muy parejo, con pocas llegadas sobre los arcos.

El cotejo está a cargo de la cuaterna arbitral de la Liga Totorense. Árbitro principal, Franco Campos; asistentes, Felipe Monserrat e Ismael Valiente. El cuarto árbitro será Daniel Pereyra.

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La Lepra pegó dos veces

Desde el inicio, los equipos salieron con vocación ofensiva en la búsqueda de la apertura del marcador. Con el correr de los minutos y bajo una persistente llovizna, los locales en la primera llegada a los 10', llegó al gol por intermedio de Joaquín Amadio, quien tras un perfecto al corazón del área de Tomás Viola, con un toque preciso puso el 1-0.

La visita reaccionó y en la contra con el remate de Sebastián Velozo casi logra la igualdad pero el tiro fue controlado por el guardavalla local. Y la Lepra en otra jugada calcada como el primer tanto, Viola se fue por derecha sacó otro preciso centro y Amadio de cabeza estampó el 2 a 0.

El equipo de Bernardi, dueño del trámite

Con el resultado a su favor, el equipo comandado por Bernardi se hizo dueño del trámite y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco defendido por Banegas.

La visita con mucho amor propio se adelantó en el terreno y contó con dos situaciones para descontar con los sendos remates de Jeremía Gauna y Sebastián Velozo.

El resto del trámite de la etapa inicial se hizo de ida y vuelta, Newell's pudo liquidar el pleito y el Verde achicar diferencias. Con el triunfo de la Lepra, se fueron al descanso en el Marcelo Bielsa.

En el comienzo del segundo tiempo, Newell's marcó el tercero a través de Blas Benedetto.

Formaciones

Newell’s: Francisco Sciarini, Gino Barrio, Valentín Rosso, Néstor Boretto y Felipe Calderone; Blas Benedetto, Kevin Gómez, Tiago Grondona y Tomás Viola; Joaquín Amadio y Facundo Basulado. Director técnico, Lucas Bernardi.

Atlético Tostado: Ignacio Benegas; Alejandro Leiva, Gonzalo Algarbe, Axel Pianetti y Alexis Sosa; Esteban Demaría, Diego Díaz, Matías Cantadori y Santiago Velozo; Jeremías Gauna y Leandro Ojeda. Director técnico, Mario Moreno.