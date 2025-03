El programa de becas para estudiantes de la UNR recibió una avalancha de interesados

Las becas de la universidad rosarina buscan garantizar el acceso, la permanencia y egreso de los estudiantes que por su situación social y económica requieren de un acompañamiento y asistencia específica.

Cuando se presentó el beneficio, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, destacó la importancia de esta oferta. "Durante el año pasado, el 70% de estudiantes que fueron becados fueron la primera generación de sus familias en acceder a la universidad", sostuvo y consideró que "las becas son un elemento muy importante para muchos estudiantes, en realidad muchas veces definitorios para garantizar que puedan continuar con sus estudios o acceder a la universidad”.

>>Leer más: Becas de la UNR en 2025: cuáles se ofrecen, los requisitos y cómo anotarse

Estudiantes en problemas

Según destaca el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, el interés que despertaron este año la oferta de becas de la universidad pública se explica por dos razones que van de la mano. Por un lado, el desmejoramiento de las economías de las familias de los estudiantes de la universidad pública y, por otro, la falta de precisiones sobre la inscripción al programa Progresar desarrollado por el gobierno nacional para acompañar la trayectoria de alumnos del secundario y del nivel superior.

"Vemos que los estudiantes universitarios atraviesan una situación económica compleja que se profundiza desde hace varios años. La situación se acentuó después de la devaluación de 2023", señaló y consideró que "esto genera una realidad compleja: quienes cursan en las universidades nacionales ya no pueden estudiar full time, sino que tienen que empezar a trabajar para generarse ingresos. Y eso nos pone en un escenario en donde muchas veces el entramado de las políticas de bienestar estudiantil resulta trascendental y definitorio en la vida de quienes quieren acceder a la universidad", analiza.

Esta semana, desde las redes sociales de la Federación Universitaria Argentina se puso en marcha una campaña para reclamar precisiones sobre la implementación del programa de ayuda del gobierno nacional. Bajo la consigna “Apertura de las becas progresar ya”, el sector estudiantil advirtió sobre la falta de certezas del gobierno nacional acerca de las becas. "Al igual que al iniciar el 2024, el gobierno no dio información sobre su inscripción ni adelantó siquiera los montos que se destinarán a esta ayuda económica para estudiantes", remarcaron.

Este miércoles, llevarán el mismo pedido a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, del que participan los rectores de las universidades nacionales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federación Universitaria Argentina (@fuargentina)

Por las becas Progresar

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) fue establecido por ley en 2023 con el objetivo de "promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico profesional de jóvenes de entre dieciséis y treinta años de edad inclusive residentes en la Argentina".

Hace tres días, desde el gobierno nacional se anunció la apertura de la inscripción al beneficio para los estudiantes de escuelas medias (llamado Progresar Obligatorio). Sin embargo no se hizo mención sobre qué sucederá con el acompañamiento a los estudiantes del nivel superior o formación profesional.

"El año pasado, con el cambio de gobierno, ya notamos que la educación, y la educación superior en particular, no tiene prioridad en la agenda de la presidencia. Por eso, ya tuvimos una gran dificultad a la hora de acceder al Progresar, que abrió la inscripción recién en abril, cuando febrero y marzo son dos meses de actividad entre los estudiantes universitarios, ya que son meses en los que están rindiendo o empiezan a cursar materias", advirtió el presidente de la FUA.

Este año, sumó, las dificultades persisten. "No hay ninguna información sobre el programa y la página directamente está caída".

Carvalho recordó que el año pasado la FUA realizó un relevamiento entre 1.800 estudiantes pertenecientes a 38 distintas universidades nacionales de todo el país para medir el funcionamiento del programa Progresar. Casi la mitad de quienes respondieron la encuesta (el 47,9%) dijo que no pudieron completar la inscripción, de ese mismo grupo, el 61,4% contaba con la beca en años anteriores.

El destino de ese ingreso, indicaron, se traducía en alimentos, apuntes y material de estudio, transporte, alquiler o conectividad. Ningún lujo.

"El tema es preocupante, porque la situación de las universidades nacionales no es igual. Hay universidades que hacen un esfuerzo y destinan presupuesto para becas, como la UNR, y otras que no tienen presupuesto para destinarlo a estos temas o que no tienen decisión política de hacerlo. Por eso las becas Progresar son muy importantes y porque sabemos que en muchos casos esos ingresos resultan definitorios para que una persona pueda ir a la universidad", concluyó.