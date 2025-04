El paro general no se hace sentir en la mayoría de los supermercados de Rosario

El paro general que llevan adelante este jueves los gremios nucleados en la CGT y en las dos CTA no impactó en gran medida en la actividad de los supermercados de Rosario. “La actividad era casi como la de un día normal incluso en lo que tiene que ver con la atención de proveedores”, destacó este jueves Sergio Cassinerio, titular de la cámara que agrupa a los dueños de esos comercios en la ciudad.

En declaraciones a LT8 , el referente de los supermercadistas locales precisó que “hoy es casi la postal de un día normal, incluso con la actividad de los proveedores. Hasta el momento, no hubo nada que saque a los supermercados de la normalidad”, destacó.

El empresario rosarino fue consultado además sobre el inminente anuncio del índice de precios al consumidor que se difundirá mañana a nivel nacional a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Dijo que mes a mes "se viene reflejando en los precios de los productos el índice de inflación. De todas maneras queda una especie de colchón. Cuando se mide la inflación, se toma sobre los precios de góndolas y no lo que termina pagando el consumidor. Hay una grilla de medios de pago que ofrecen distintos descuentos que no está contemplado. Entonces aparece un número que impacta de otra manera".

"La crisis está presente. Las unidades perdidas en el interanual no se recuperan. No es que la gente antes consumía un producto de un litro y ahora consume de medio o de cuarto. Ahora lo deja de consumir directamente. Por eso no se recuperan las ventas. La gente dejó de consumir ciertos productos. Ha sacado del radar de su consumo algunas cosas y que puede pasarla bien sin afectar su calidad de consuma. Hoy se está vendiendo entre 15 y 20 por ciento menos que el año pasado", subrayó.