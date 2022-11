El medio de comunicación autogestivo enREDando lleva 20 años de agenda propia en Rosario

Participarán hoy comunicadores de la agencia Lavaca, de Buenos Aires y el proyecto Sur Productora, del barrio rosarino de Las Flores. La cita es las 19, en el bar cooperativo Pichangú, de Rodríguez y Salta. No faltará buena música: actuarán Choza y las Canciones Descamisadas. Un enredo de emociones.

Todo empezó hace dos décadas, tras la crisis del 2001. Época de furia volcada en asambleas y organización popular, cuando pensar en las redes sociales era ciencia ficción.

Cuatro militantes sociales empapados en la informática y las comunicaciones de aquellos tiempos -Luis Martínez, Eduardo Rodríguez, Danilo Lujambio y Damián Suárez- crearon el Nodo Tau, una asociación civil sin fines de lucro que se había propuesto facilitar el acceso a mails y webs (se comparte aquí una foto de una de las primeras páginas). Nuevas tecnologías de la Información puestas a la mano de las organizaciones barriales. Se capacitó con Carolina Rodríguez entidades eclesiales, de género, ambientales, cooperativas, escuelas y centros comunitarios. Y se armó una red.

"La idea no era solo hablar con las personas excluidas sino que ellos crearan los medios para hablar de sí mismos", dijo a La Capìtal la periodista desde 2007, María Cruz Ciarnello.

Una vez armada la comunidad digital que recibía por mail noticias cada siete o quince días, surgió la idea de crear un medio de comunicación. Y nació el boletín enREdando que sumó a más integrantes, con la idea de publicar las historias de las organizaciones y personas que no eran los personajes principales de las páginas de los grandes medios locales o los horarios principales de la televisión y las radios. Vecinos, como fuente de información, retratados y entrevistados.

El equipo se amplió con Manolo Robles, Rodrigo Miró, Flavia Fascendini, Florencia Roveri, Vivi Benito, Estefanía Gimenez, Carina Toso, Martín Stoianovich, Tomas Viu, Ignacio Cagliero, Iván Kozenitzky y Federico Lazkano (en edición web y técnica) y la propia Ciarnello, además de decenas de colaboradores, desde redactores a reporteros gráficos.

Más de 350 Buenas Prácticas

El personal de enREdando nunca vivió solo del trabajo del boletín. Los profesionales se caracterizaron y caracterizan por sumar muchos otros trabajos al compás de la precarización laboral del periodismo. Y no tienen un lugar físico que los convoque. Trabajan desde su casa (ahora la modalidad está en alza y es conocida como "home working") y se reúnen para debatir y armar agenda, cada quince días.

Crearon con esta dinámica un patrimonio de más de 350 historias compiladas bajo el título "Buenas prácticas" sociales (en 2005 se imprimió el primero de 3 libros con las primeras 100 historias) y además lograron armar una agenda de organizaciones populares que es la envidia del periodismo vernáculo. También crearon micros radiales, relatos sonoros, galerías de fotos y tres premios Juana Manso de la Municipalidad de Rosario (que promueven producciones periodísticas enfocadas en derechos de mujeres y disidencias).

"El no poder vivir de un solo trabajo es una debilidad, aunque siempre cobramos y pagamos colaboraciones. Pero tenemos como ventaja el tiempo: no corremos detrás de la noticia del día, de la suma de 'click', no salimos ya; podemos ir al lugar, hacer largas entrevistas, consultamos varias fuentes y eso nos permite un trabajo más cercano con la gente", dice Ciarnello, hoy parte del staff fijo junto a dos personas más. Es editora, redactora y gestora administrativa, algo así como la que patea el penal y lo ataja.

"¿El lector de enRedando?", le pregunta este diario a Ciarnello. Y ella contesta: "las organizaciones en los barrios y también muchos colegas, eso a veces nos sorprende".

Para Ciarnello el mejor mérito del medio en estos 20 años "ha sido la coherencia y la resistencia". Porque según dicen pudieron mantener el objetivo primigenio, "una agenda propia" para "dar visibilidad y voz a quienes no suelen tenerla".

El medio cuenta con el apoyo de pautas nacionales a través de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina AReCIA. También con "algo" de apoyo económico provincial y nulo por parte del municipio.

"Apoyamos la iniciativa de lograr una ley u ordenanzas locales que regule la distribución equitativas de las pautas, para que los medios -revistas digitales o impresas- puedan sobrevivir", dijo la periodista.

Una pata que nunca desarrolló enREDando fue la investigación del poder y el establishment local.

"No podríamos encarar eso -reconoció Ciarnello- nos faltan recursos, pero eso no significa que el medio no tenga una posición política o no sea crítico: el rol del Estado y la Justicia, la crítica al extractivismo, la defensa de los derechos humanos, el feminismo, siempre fueron tema de discusión y de nuestras notas". Información, análisis y crítica "sin perder la ternura".