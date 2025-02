El incremento de las expensas en edificios de Rosario rondó el 100% en un año

“Hubo incrementos en los acumulados de 2024. No podemos establecer un parámetro fijo o exacto, más allá de que se acompañó el índice de inflación. No se puede poner una cifra estándar porque la composición de gastos depende de cada edificio en particular”, dijo en primer término Jäger.

En declaraciones a LT8, el representante de los consorcios agregó que “si bien hubo incrementos en los distintos rubros que componen las expensas, los más importantes fueron limpieza, seguridad, servicios como los de energía eléctrica y agua potable, y las obras en general, que dependen del plan de trabajos que tenga cada consorcio. Eso seguramente impactará en los gastos. Otro rubro importante son las pólizas de seguros. En ese tema tenemos una preocupación en la Federación, ya que debido a la presión de propietarios e inquilinos para reducir los costos, es un rubro que no se atiende con la atención que se merece”.

La necesidad de un colegio profesional

Jäger aprovechó la oportunidad para renovar el reclamo para la creación de un colegio profesional que regule la actividad de los consorcios. “En la Legislatura de Santa Fe hay dos proyectos en comisiones para ser tratados desde el 1º de marzo. Los diputados y diputadas han visto con buenos ojos la necesidad de crear un colegio profesional. Entendemos que se podría aprobar”.

Al ser consultado sobre el porcentaje de aumento que sufrieron las expensas, señaló: “Viendo los parámetros que se toman de desde la Cámara de Propiedad Horizontal, estaríamos en incrementos del orden del 100 ó 120 por ciento interanual, y no del 155 que difundió hace en una publicación. No puedo asegurar que el 155 por ciento sea el promedio para la actividad, me parece exagerado”.

Por otra parte, el titular de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Santa Fe sostuvo que “desde septiembre a octubre del año pasado, se viene registrando una desaceleración en los números globales que se manejan en cada una de las expensas”, al parecer gracias a la baja de la inflación que se viene registrando.

Al ser consultado sobre el valor promedio de gastos centrales, Jäger manifestó que “dependiendo de los distintos rubros que componga la liquidación de expensas, vamos a tener desde 55 o 60 mil hasta 180 mil pesos. Es muy amplia la gama de servicios que se pueden brindar y también todo puede estar supeditado a el plan de obras o del mantenimiento que requiera por la antigüedad del inmueble”.

Con relación a los índices de morosidad que se registran en los consorcios, Jäger expresó que en los últimos meses “no se ha notado un incremento de morosidad, pero sí un mayor ejercicio por parte de los colegas de estar detrás de aquellas unidades que registran un atraso adicional para que no se haga una deuda que sea irrecuperable. Pero con un buen ejercicio de los colegas se pueden encaminar las finanzas del consorcio”.