El humo llegó como estaba previsto y podría permanecer durante el fin de semana

Tal como estaba previsto, las fumatas de humo provenientes de los incendios en las islas del Delta entrerriano llegaron a Rosario y alrededores durante la madrugada a valores de moderados a riesgosos para la población sensible. Si bien no fue un período prolongado como en otras oportunidades, la afectación fue considerable, de acuerdo a los meteorólogos consultados . También anticiparon que habrá que estar alertas a la combustión durante el fin de semana, producto de la predominancia del viento desde el sector este y sudeste.

En ese sentido, agregó: "Si bien están mitigando focos, el viento va y viene y entonces hace que los focos que aún están activos, impulsan esas fumarolas hacia nuestra zona, por eso vamos a tener todos estos días reingresos de humo si no se controlan los focos. Y como el viento tiene mayor predominancia desde el este, afecta a todo el Cordón industrial y hace que de alguna manera permitan el ingreso de humo desde el este durante toda esta jornada y pueden intensificarse durante el fin de semana".

Embed El humo tóxico de los incendios intencionales está asfixiando a cientos de miles de vecinos/as.



Es un criminal que las autoridades no estén actuando para detener ya mismo la destrucción de ecosistemas y la correlativa intoxicación masiva de personas. pic.twitter.com/lYdFxE4Q5w — Rafael Colombo (@RafaColombo84) October 13, 2022

En tanto, el responsable del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, Jorge Giometti, confirmó que el material particulado suspendido en el aire alcanzó valores desde moderados (51 a 100 PM2.5 ug/m3) a sensibles para la los grupos de riesgo (101 a 150 PM2.5 ug/m3). "Los valores oscilaron de moderado a riesgoso a la población sensible en zona sur de Rosario y departamento Constitución; no fue prolongada ni arrojó valores exorbitantes como semanas previas (483.5 frente al Monumento a la Bandera), pero la afectación fue concreta", precisó.

Combate de incendios

En lo que respecta a la provincia, brigadistas de Protección Civil, bomberos voluntarios y agentes de Parques Nacionales combatían dos focos frente al departamento Constitución para evitar mayores inconvenientes durante las próximas 48 horas.

"Tenemos dos operativos: uno desde la base de Sauce Viejo, y otro en Alvear desde donde desplegamos una logística compuesta por dos aviones hidrantes y un helicóptero con helibalde; brigadistas de Protección Civil, bomberos voluntarios y de Parques Nacionales, por eso esperamos tratar de terminar hoy mismo las tareas", precisó Roberto Rioja, titular del área provincial encargada de llevar adelante esos operativos desde que recrudecieron los incendios forestales en el humedal en finales de 2019.

Previsiones climáticas para el fin de semana

Por su parte, Balchunas comentó que hay una probabilidad de precipitaciones para la noche de este viernes y la madrugada del sábado, pero la misma es muy leve. "Ocurre que el viento del sector sudoeste ha secado capas medias y no hay chances de precipitaciones intensas como en la semana anterior".

También comentó que "tenemos presencia de un frente frío débil, pero sostenido a raíz de los vientos desde el sector sudoeste, que sostienen temperaturas más habituales a julio/agosto que lo que sería septiembre/octubre, con mínimas y máximas acordes a una primavera incipiente y no a una estación en curso rumbo al verano".

Para ello, precisó que durante este fin de semana no habrá máximas superiores a los 23º C / 24ºC y mínimas de entre 5º C y 8º C.