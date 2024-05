El gobierno provincial cree que más de la mitad de los docentes no hicieron paro

Temprano este miércoles, el ministro de Educación José Goity remarcó: " Acá no hay pelea entre gobierno y docentes. Acá solo hay perdedores, que son los chicos y chicas que no pudieron tener clases” .

>>Leer más: Paro docente: la provincia dice que "los gremios toman una medida injusta que afecta a los chicos"

“No nos queremos apresurar porque en cada escuela hay una realidad distinta. Pero estamos recibiendo muchísimas consultas y mensajes a cuentas oficiales de docentes que asistieron pero no pudieron dar clases”, afirmó Goity, quien destacó que “hay una carga constante de declaraciones juradas”. Otro dato que el ministro sumó es que “en el interior de la provincia los docentes tuvieron más posibilidades de dar clases”.

Paro de 48 horas de estatales, docentes y médicos

Este miércoles 8 de mayo arranca un amplio paro de trabajadores estatales por 48 horas en toda la provincia de Santa Fe. Según anticiparon los gremios que convocan, la expectativa es que no hubiera clases en ninguna escuela y tampoco actividades en ninguna dependencia de la Municipalidad de Rosario ni en organismos públicos provinciales. En los hospitales, se anticiparon guardias mínimas.

En cuanto al sector docente, la asamblea realizada el viernes pasado por Amsafé resolvió rechazar la oferta salarial del gobierno provincial de un 5% para abril y otra cifra similar para mayo. En ese marco, lanzó una medida de fuerza de 48 horas que empieza este miércoles y seguirá el jueves, día del paro general organizado por la CGT. Idéntica decisión tomó el Sindicato Argentino de Docentes Privados, Sadop, cuyos delegados -en un 90 por ciento- definieron el rechazo y la medida de fuerza por os días.

>>Leer más: Por qué paran los docentes: los motivos que esgrimen las dirigencias de Amsafé y Sadop

En paralelo, al igual que los docentes, los gremios Siprus (médicos), ATE y UPCN también definieron comenzar un paro de 48 horas desde este miércoles tras rechazar por "insuficiente" la nueva oferta salarial propuesta por el gobierno provincial.

El gobierno descontará el día de paro

El gobierno santafesino anunció que les descontará el día a estatales, docentes y médicos que hagan paro el miércoles. El ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastia, fue quien anunció la decisión. "No es justo que en esta instancia, todos los gremios públicos convoquen a un paro", argumentó.

>>Leer más: El gobierno les descontará el día a estatales, docentes y médicos que hagan paro el miércoles

Por su parte, Goity indicó que “en las últimas dos actas paritarias, desde el gobierno se consignó que de no aceptarse la propuesta e implementarse medidas de paro, se podían descontar los días no trabajados. En los hechos es no pagar un día no trabajado. Así que sí, efectivamente lo vamos a hacer para el día miércoles”, ratificó.