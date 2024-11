El creador de la yerba viral Cósmico se quejó del logo "Sin TACC" y lo mataron en las redes

El emprendedor santafesino Hernán Regiardo, creador de la yerba viral Cósmico, se quejó sobre la obligatoriedad del logo sin TACC. “No me dejan poner el logo en verde y crema como todo el resto paquete que no tiene otro color. Si lo quiero poner tiene que ser sí o sí en blanco, negro o rojo. Es una lástima arruinar el frente del paquete”, señaló indignado el oriundo de Arequito a través de X.