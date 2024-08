El Colegio de Médicos de Rosario se defiende: "Nadie quiere cobrar plus, pero es imposible sostener los costos"

El presidente de la institución, Alberto Tuninetti, aseguró que la necesidad de cobrar plus médico se relaciona a los bajos honorarios que reciben los profesionales.

El presidente del Colegio de Médicos de Rosario, Alberto Tuninetti, aseguró este lunes que " nadie quiere cobrar plus médico " pero que resulta imposible "sostener los costos" en este contexto.

“Como colegio nosotros no intervenimos en las negociaciones. Los valores de cobro no son los reales, los que el médico percibe ", aseguró Tuninetti.

"Estamos preocupados porque al Colegio acuden los colegas porque se siente estigmatizados , violentados, porque se los trata de victimarios. Se está definiendo al afiliado de Iapos como una víctima y al médico como un victimario. Creemos que una grieta de este tipo no nos conviene, ya tenemos un montón. No es un problema de hoy, tiene varios años y se agravó ahora por la inflación ", sostuvo el presidente del colegio este lunes en LT8.

La discusión no es nueva. El cobro de plus por parte de los profesionales es una práctica arraigada que no toma por sorpresa ni al gobierno provincial ni a las entidades médicas. La justificación a la hora del pago extra: el desfasaje en el valor de la orden médica. Hasta julio, los médicos que atendían por Iapos recibían 6.500 pesos por consulta. Desde la segunda quincena de agosto se elevó a 9.200 pesos y en los próximos meses se prometió llevarlo a 14.000 pesos.

Por otro lado, Tuninetti remarcó la importancia de debatir la ley de honorarios dignos, presentada por la diputada y ex ministra de Salud provincial Sonia Martorano.

En este sentido, aseguró este lunes que la legislación no fue tratada e indicó que esperan que esa situación se resuelva.

>>Leer más: Los médicos se defienden: "Si el financiamiento es adecuado se termina el cobro de plus"

Preocupación por falta de profesionales

"Otra cosa que nos preocupa es la falta de personal para algunas especialidades. Los médicos eligen su especialidad por una retribución a futuro, buscan eso que consideran que va a ser mas redituable. Faltan postulantes para neonatología, para terapia intensiva. Y hay un montón para anestesista."

Además, otra preocupación la representan los profesionales que dejan el país. "En todo el 2022 se fueron 120 médicos y en lo que va del 2024 ya se fueron 60", indicó Tuninetti.

"Vimos irse a muchos pediatras. Se van a España pero también a Brasil, Italia, Estados Unidos. Vemos médicos jóvenes pero también algunos de muchos años, gente muy bien preparada"

>>Leer más: El Colegio de Médicos logró que sus especialidades tengan validez en la Argentina y en el exterior

El gobierno contra el plus médico

El gobierno provincial avanzó contra el cobro del plus médico, una práctica ilegal en la que los profesionales agregan extras a sus honorarios. En el marco del lanzamiento de las órdenes de consulta y los bonos asistenciales digitales del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, anunció que se compensará a aquellos afiliados de esa obra social que hayan sido víctimas de esta práctica.

“Iapos será la primera obra social que compensará a los afiliados que han sido víctimas de cobro de plus médico. Mediante una simple denuncia en la propia app Mi Iapos permitirá que el afiliado haga la denuncia sin pruebas imposibles. Antes se pedían conversaciones por chat o facturas para demostrar”, sostuvo el ministro. Se parte de la base que es una relación asimétrica entre el profesional y el paciente. "Lo que el médico decida es poco probable que el paciente pueda discutirlo”, explican en el gobierno provincial.