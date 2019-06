El 8 de julio será no laborable con fin turístico

El próximo 8 de julio será jornada no laborable "puente" con fines turísticos. El decreto nacional se firmó para facilitar el miniturismo, ya que el día posterior sí será feriado nacional por conmemorarse la Independencia nacional.

Se trata de una modalidad distinta a los feriados nacionales que rige para el comercio y para las actividades industriales.

El decreto 923/17 del Ejecutivo Nacional designó el 8 de julio como "día no laborable con fines turísticos", en el marco de la ley 27.399. Esta disposición vale para el próximo lunes 8 de este mes. Estos feriados tienen la característica de facultar al empleador para cerrar su establecimiento, sin que eso signifique reducción alguna en la remuneración del trabajador.

Pero si, en caso contrario, el empleador decide abrir su establecimiento podrá hacerlo "con total normalidad, estando los empleados obligados a concurrir".

"Los empleados no pueden negarse a prestar servicios en dicho día invocando su calidad de feriado y el empleador no deberá abonar remuneración adicional a la normal por las horas prestadas durante el día no laborable, ni corresponde descanso compensatorio", se indicó.

Además, en estos días no laborables no presta servicio personal de la administración pública, bancos y el Poder Judicial de Santa Fe.

"En el día no laborable el titular del comercio tiene la potestad de abrir o no su local. Si lo hace, debe pagar el día normal a sus empleados, que no podrán negarse y si falta le podrán descontar el día. En cambio, en el feriado patrio, el empleador que decide abrir debe abonar la cantidad de horas trabajadas. El empleado puede elegir no asistir y no se le podrá descontar el día", explicó el titular de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab.

Puente, feriado y vacaciones

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe informó ayer que el inicio de la feria judicial de invierno comenzará el 10 de julio, en lugar del 8 de julio, como estaba previsto. De esa manera, la finalización del receso será el 23 de julio.

Así, merced a los días de inactividad; el turístico del 8 y el patrio del 9 se sumarán dos días más a las vacaciones de jueces, secretarios, fiscales y empleados.

Por lo tanto, el receso invernal para el Poder Judicial comenzará el miércoles 10 de julio, mientras las actividades se retomarán el miércoles 24 de julio.

Con el mes de enero, los agentes judiciales gozan durante 45 días al año de vacaciones, períodos en los que se paraliza en general la actividad de todos los tribunales y existen guardias mínimas.