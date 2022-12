Criticaban a las autoridades del Virgen del Rosario y les cortaron el micrófono

Los estudiantes de 5º año del Colegio Virgen del Rosario no ocultan su enojo por lo sucedido durante la ceremonia de cierre de actividades de 2022 y en medio del discurso de despedida, donde intentaron esbozar una crítica hacia las autoridades del establecimiento y directamente les cortaron el micrófono. "La censura", como la denunciaron, no solo fue abucheada en el momento y viralizada a través de las redes sociales por los alumnos, sino que además anticiparon que antes de que termine el año llevarán al Ministerio de Educación de la provincia una carta firmada por todos los estudiantes dando cuenta de lo sucedido. "Lo que vivimos este año no fue educación", dijeron a La Capital.