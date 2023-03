Educación anticipa que hará una nueva oferta salarial pero pide levantar el paro docente

Este miércoles y jueves no hay actividad en las escuelas santafesinas y la próxima semana habrá otra medida de fuerza de 48 horas. Tanto Amsafé como Sadop piden que se ponga sobre la mesa "una oferta concreta"

Adriana Cantero les pidió a los gremios que "no confundan a la gente"

En ese sentido, dijo que están convocando "con tiempo" para que los gremios puedan decidir en sus respectivas asambleas. Sin embargo, también ratificó que "no se negocia con medidas de fuerza en el medio. Eso se sabe en todas las negociaciones paritarias. Entonces si no existe esa buena voluntad la maniobra dilatoria no la hacemos nosotros, que somos los que estamos llamando hoy mismo a esta posibilidad de encuentro. Necesitamos que la otra parte tenga un gesto de volver a la mesa de diálogo".