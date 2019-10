Duras críticas de los jueces al ministro de Seguridad provincial

En el marco de la discusión por la situación de los menores que delinquen y reinciden, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, señaló que habría que controlar más el trabajo de los jueces. Ante esto, los magistrados respondieron que el funcionario "desvía el eje del tema repartiendo culpas".

En una nota publicada ayer en La Capital, Pullaro reclamó herramientas para actuar en los casos de menores de edad que reiteradamente cometen delitos al advertir que "si no se actúa; terminan matando". Además, le pidió "responsabilidad social" al Poder Judicial y que tenga un "control político" que permita saber la cantidad de horas que trabajan jueces y fiscales.

El vicepresidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Gustavo Salvador, respondió a las declaraciones del ministro y dijo que "el funcionario no puede desentenderse de la responsabilidad que le compete o atribuírselas a otros y menos ante cuestiones sobre las que el Poder Judicial no puede actuar, porque no es de su competencia".

El magistrado abundó: "El ministro intenta desviar el eje de atención sobre problemas que son de su responsabilidad".

"Como el ministro tiene problemas en su área, desvía el tema y echa culpas a otros", subrayó Salvador, quien agregó que Pullaro "se quiere erigir en el gran controlador de los otros poderes del Estado, y desviar el eje de lo que sí se debería discutir. Además, el Poder Judicial brinda la respuesta que corresponde cuando hay un menor involucrado en un delito".

"Junto con todo esto, el ministro sale a culpar a otros utilizando los medios de comunicación, cuando debería usar las otras instancias de diálogo entre los distintos poderes que tiene el Estado", subrayó el magistrado indignado por la actuación del ministro de Seguridad provincial.

"Flaco favor le hace el ministro a la institucionalidad, y traslada a la sociedad cuestiones que deberían tratarse en otros ámbitos. Nosotros no queremos polemizar a través de los medios, pero no podemos quedarnos callados ante las acusaciones", declaró Salvador, quien recalcó que esta polémica no está tratando el tema más importante que es "cómo o por qué un adolescente llega al despliegue de acciones delictivas como las que preocupan a la sociedad".

Los menores

Respecto a la mirada del Colegio de Magistrados ante la cuestión penal juvenil, Salvador expresó que el Estado debería realizar un abordaje desde lo social y desde la Educación para evitar que se cometan delitos. "El tema se debe abordar desde otras esferas y no desde lo punitivo penal. Si la única respuesta es la punitiva, estamos equivocados", opinó el magistrado.

Además, aclaró que los jueces no actúan según su propio criterio, sino que deben aplicar las normas vigentes.

El trabajo de los jueces

El ministro de Seguridad habló sobre el trabajo de los magistrados. Señaló que "no alcanza con que vayan a tres audiencias por semana y que sólo sean no más de una decena de fiscales los que tiran para adelante. Tienen que trabajar, cobran salarios altísimos y tienen sesenta días de vacaciones por año".

Ante esto, Salvador contestó: "Invitaría a Pullaro para que vea cómo trabajamos. Es mentira que sólo se asista a tres audiencias por semana. Al contrario, en el sistema penal se trabaja mañana y tarde, y no hay fines de semana".