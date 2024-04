Dura crítica de una docente de la UNR contra Milei: "El adoctrinamiento está en él"

Tras las masivas movilizaciones en defensa de la universidad pública y el rechazo a las reasignaciones presupuestarias del gobierno nacional, los libertarios en Rosario contraatacaron y volvieron a poner el eje en un punto sensible del debate que se desató con las acusaciones lanzadas desde la Casa Rosada. El bloque afín al presidente Javier Milei en el Palacio Vasallo lanzó una campaña nacional que genera controversia.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Corna se refirió al lanzamiento de la campaña nacional de LLA para que en forma anónima y en una página web le ofrecen a los estudiantes denunciar casos de adoctrinamiento en las universidades y señaló: "Primero, no me parece verosímil, porque al igual que la certeza, lo verosímil es algo frágil. Pero me parece que los argumentos de (el diputado nacional) Nicolás Mayoraz, que es de un espacio político, el de Vida y Libertad, son por lo menos falaces".