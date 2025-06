Dónde voto en Rosario: la cantidad de DNI sin retirar se duplicó tras las Paso

El Registro Civil confirmó que los documentos no entregados pueden retirarse hasta el mismo día de las elecciones provinciales de este domingo 29 de junio

El director del Registro Civil de Santa Fe, Sergio Duarte, ratificó que poseen un remanente importante de documentos que no fueron entregados por diferentes motivos. Esto implica que unas cinco mil personas no podrán participar de los comicios de este domingo si no van a buscarlos a la sede local del organismo.