Docentes, estatales y profesionales de la salud rosarinos marcharon para pedir sueldos dignos

Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafé Rosario, señaló: "Hasta ahora, los gremios no obtuvieron ninguna respuesta en la parte salarial. En el tema de la seguridad, le hemos pedido al gobierno y a la Unidad Regional implementar un protocolo y lamentablemente no obtuvimos respuestas. Entendemos que es un problema general de la ciudad y faltan respuestas específicas para las escuelas. Tenemos 7 u 8 establecimientos educativos amenazados . Ojalá podamos avanzar y llegar a acuerdos en ese sentido”.

Con relación a la discusión estrictamente salarial , el titular del sindicato de los docentes de escuelas públicas en Rosario consideró que “lo que viene haciendo el gobierno desde el 4 de enero es postergar la solución y apostar al conflicto" . Amplió: "Uno ve la actitud del gobierno, que nos convocó en enero y no avanzó. No cumplió con la paritaria 2023. No menciono una palabra la suspensión del Incentivo Docente y ofreció un aumento de sueldos que significan 5 puntos por detrás de la inflación”.

“Sin dudas, hay problemas económicos y hay sectores que están haciendo mucho dinero y que podrían aportar una parte de esos ingresos para resolver el conflicto en la educación. Queremos que vuelvan los Fondos de Incentivos Docente a nivel nacional, que respete la paritaria 2023 y queremos una propuesta salarial que no nos haga perder con la inflación. Ese es nuestro planteo de mínima, conservar una situación de deterioro que venía del año pasado y no aceptamos bajar 4 escalones o que el salario 30 o 40 % menos de poder adquisitivo”, agregó.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, Casiello afirmó: “No negamos el problema que significan los paros, pero ubiquemos la responsabilidad donde tiene que estar. Desde el 4 de enero estamos buscando una solución a este tema, el que no la busca es el gobierno. Estamos dispuestos a discutir. La provincia tiene recursos. Este no es un problema económico. Es político. Depende del gobernador que los chicos no sigan perdiendo clases”.