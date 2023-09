Dieta keto, ayuno intermitente y balón gástrico ingerible: qué son y cómo funcionan

No hay dieta universal. Cada persona tiene diferentes características, siempre ayuda tener acompañamiento profesional.

La alimentación es clave en la salud general de una persona. Tener un peso adecuado no es una cuestión estética. La mayoría de las enfermedades no transmisibles (cardíacas, hipertensión, diabetes tipo 2, entre otras) están vinculadas a la mala calidad de la comida que se consume y a los excesos.

Las siguientes son algunas de las propuestas que se presentan actualmente con mayor difusión. Todas requieren seguimiento profesional. La aclaración es válida porque no hay dieta universal sino que deben ser personalizadas, y porque las redes sociales están plagadas de influencers que ofrecen a diario sus tips en pos de un cuerpo saludable. Pero no todos tienen bases y conocimientos sólidos sobre el tema. Si bien el estímulo que pueden otorgar los famosos y famosas no está mal para arrancar o mantener el entusiasmo a la hora de seguir un plan, siempre se necesita una evaluación médica antes de iniciar cualquier plan para bajar de peso y un control que tiene que estar programado.