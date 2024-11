Diabetes: cómo evitar o retrasar la aparición de la enfermedad

Las recomendaciones para mantener en niveles normales la glucosa en sangre sirven tanto para las personas que no tienen diabetes como para aquellos que recibieron el diagnóstico . Seguir hábitos saludables no es fácil. Mucho menos en tiempos de crisis económica y social cuando los alimentos de calidad se vuelven inalcanzables para muchas familias y las emociones negativas están a la orden del día complicando la vida cotidiana, elevando el estrés y dejando poco espacio para el bienestar y el disfrute. Aún así, en el Día Mundial de la Diabetes , los médicos y otros profesionales que trabajan en prevención y tratamiento redoblan la apuesta e insisten en la necesidad de enfocarse todo lo posible para mejorar la dieta, moverse cada vez más pero también tener momentos de ocio, con el fin de alejar las enfermedad crónicas, entre ellas la diabetes.

Aunque hay más acceso a la información y se trabaja a distintos niveles con la concientización de la población, la diabetes parece irrefrenable y aumentan los casos año tras año en todo el mundo "de la mano del sedentarismo y la obesidad", destacó la nutricionista.

"Aunque hay nuevos fármacos, la alimentación y la actividad física nunca perdieron relevancia", tanto para la prevención como para los tratamientos, señaló la licenciada.

¿Cómo manejarse para mejorar la calidad de vida y evitar o retrasar la aparición de esta y otras enfermedades crónicas tan frecuentes? "Hay que planificar las comidas incorporando alimentos de bajo índice glucémico como las harinas integrales, frutas y papas sin procesar, legumbres, vegetales, grasas monoinsaturadas (aceite de oliva, por ejemplo) y a su vez evitar los ultraprocesados, los productos como las tortas y facturas, fiambres, embutidos, snacks y sumar movimiento a la rutina diaria", señala Sahd.

No vivir a dieta

Sahd menciona que es importante "no vivir a dieta", lo que significa que hace falta tomar conciencia, planificar las comidas e incorporar nuevos hábitos en vez de restringirse en forma constante y pensar que hay alimentos que no deben comerse nunca más: "Es imposible sostener un paradigma de prohibiciones. El cambio de hábitos y la educación alimentaria es lo que garantizará el no abandono" de ese camino "hacia un nuevo estilo de vida, con consecuencias positivas para el cuerpo y la mente".

¿Y qué lugar ocupan las emociones? "Uno importante, porque son factores que irrumpen en la conducta habitual de los seres humanos desviando, por ejemplo, la elección de un alimento recomendable hacia otro que quizá no lo es tanto, aunque seguramente resulte más gratificante en el momento de consumirlo", señala.

"Por eso decimos que los profesionales debemos acompañar al paciente desde distintas disciplinas y abordar el tratamiento de manera integral para poder alcanzar así un adecuado control metabólico".

Hacerlo de manera personalizada es otra de las claves del éxito: "Cada paciente es único, por eso se debe trabajar en equipo porque a esa persona es necesario darle contención, educación diabetológica y un seguimiento adecuado", enfatizó Sahd.

La comida saludable, dice la licenciada en nutrición, no tiene por qué ser aburrida o monótona. "Siempre hay opciones que podemos hacer con un poco de tiempo y que incluyen ricos platos y hasta postres. Ahora que se acercan las fiestas es importante pensar en planificar porque se pueden hacer preparaciones que están buenísimas sin dejar de disfrutar".

Y dejó otra recomendación: "Es fundamental estar bien hidratados, consumir alimentos frescos, en especial frutas y ensaladas en esta temporada. Con tu nutricionista podés armar un buen plan. Se trata de mejorar tu calidad de vida y prolongar los años de vida".