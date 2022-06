Día Nacional de la Seguridad Vial: 10 estrellas amarillas para crear conciencia

Este viernes Compromiso Vial lanzó la campaña “10 de junio, 10 estrellas amarillas”, para recordar “aquel fatídico domingo de 2012 en la RN 174, Puente Rosario-Victoria, donde Florencia de 29 años, falleció en el acto producto de un acto inhumano de un conductor: adelantarse en una curva, a pesar de la doble línea amarilla y embestir de frente al auto”.

"En el coche viajaba también Laura, quien falleció meses después. Para rendirles homenaje, a ellas y a todas las víctimas de siniestros viales, la entidad lanzó un comunicado en el que expresa su convicción de seguir luchando para sensibilizar sobre la necesidad de “erradicar las violencias viales y hacer de la movilidad una movilidad segura”, evoca.

78330178.jpg

“Hay muchas maneras de recordar. Algunas personas llevan flores al cementerio, otras colocan piedras en las tumbas, algunas arrojan pétalos de rosas en el río, para que lleve lejos ese amor y esa extrañeza que no se va. Quienes perdieron a personas queridas en siniestros viales, además, decidimos estampar estrellas amarillas”, añade.

Asimismo, indica: “Pensar en 10 años en la vida de cualquier persona, inevitablemente te lleva a pensar en comparaciones, análisis y reflexiones. Pensar en 10 y en sólo 10 cuestiones básicas que se repiten y siguen sin respuesta,nos lleva a volver a poner en la mesa de diálogo estas 10 consideraciones que aún continúan sin respuestas”

Para visibilizar esta cuestión la asociación civil ha dejado testimonio de las muertes en siniestros en las calles de Rosario pintando estrellas amarillas donde se hubo muertes provocadas por la violencia vial. Su intención es “visibilizar e involucrar a las instituciones y a la comunidad toda enel abordaje y solución de estos temas, es urgente y es posible”.

Estas estrellas este año simbolizan las ideas fuerza que motorizan la labor de Compromiso Vial:

La velocidad mata

Desarrollar políticas integrales en materia de acciones legislativas, de ingeniería vial, de industria automotriz, con la incorporación de nuevas tecnologías para descender las velocidades máximas.

Alcohol cero al volante

Ampliar la normativa vigente de alcohol cero para conductores profesionales a conductores de todo tipo de vehículo a motor es legislar sobre salud pública. Disociar el consumo de alcohol con el acto responsable de la conducción de cualquier tipo de vehículo a motor es imprescindible.

Ciudades para la vida

Profundizar procesos en donde la escala de prioridad siempre sean las infancias, adultos mayores, personas con movilidad reducida, peatones y ciclistas. Y donde el transporte público sea cada vez más inclusivo y sustentable.

Rutas y caminos seguros

Rediseñar, modernizar e invertir en conexiones viales junto a la recuperación de las vías férreas con el objetivo de disminuir la dependencia de los camiones y liberar rutas, autopistas y caminos de carga peligrosa y pesada. El Estado, la industria y los sectores gremiales deben asumir un rol de coordinación y trabajo en común.

Coordinación gubernamental

Coordinar tareas entre las diferentes administraciones del Estado, modernización de la Justicia y acuerdos federales con temas centrales que hacen a la movilidad segura en el territorio nacional para optimizar recursos y lograr la eficiencia en la implementación de esas políticas integrales.

Habilitación para conducir

Otorgar y renovar las licencias de conducir con evaluaciones psicofísicas y actitudinales acordes, con capacitaciones en perspectiva de género, inclusiva y priorizando la información con la actualización de las normativas vigentes.

Unificación de normativas

Unificar la legislación para todo el territorio nacional a la vez que facilitar el acceso y la información acerca de las inhabilitaciones, restricciones y procesos judiciales en marcha. La dispersión jurídica y administrativa existente genera confusión, especulación y contradicciones.

Reforma del Código Penal

El Código Penal de nuestro país tiene 100 años. La reforma del mismo con la inclusión de un articulado específico sobre delitos viales es una deuda. Establecer condenas conforme al daño o lesiones causadas no puede estar sujeto a interpretación ni dogma. Los siniestros viales no son accidentes y los homicidios en tránsito no son culposos

Sin condena no hay justicia

Condenas efectivas y seguimiento del cumplimiento de las penas. Reeducar a los homicidas viales e infractores y reconfigurar los mecanismos sancionatorios. Ante los quebrantamientos de esas condenas, el mismo sistema judicial no puede morigerar las sanciones. Es su deber no perpetuar la impunidad y revertir el espiral de crecimiento de la violencia.

Educar para la vida

La principal contribución de la educación es la reflexión y la acción sobre el mundo para poder transformarlo, para ello debemos pensar la educación como un acto de amor, de coraje, de práctica de la libertad. Educar más allá de las escuelas y que no sea sólo ese el lugar que destinemos para ampliar la mirada y generar nuevos saberes. Se educa con la transparencia, con el compromiso, la responsabilidad y la honestidad.

El recuerdo de las víctimas

Finalmente, recuerda: "Florencia, era psicoterapeuta. Trabajaba en un Centro Terapéutico de Paraná, Entre Ríos, con adultos con severas dificultades: sin miembros superiores e inferiores, con Síndrome de Down, ceguera y más. Regresaba a su casa como tantas veces, con cientos de miles de proyectos, feliz de seguir dándole la teta a su bebe que ya estaba por comenzar a dar sus primeros pasos, contenta de volver a su trabajo al que siempre se refería, con una sonrisa amplia de oreja a oreja, como un lugar donde muchos quieren no ver y olvidar, pero donde todos los días se renueva el amor y las esperanzas".

"Por Florencia, por las miles de Florencias, Lauras, Ursulas, Matías, Martines, Emilianos, Facundos... Por la luz de sus estrellas, nuestra lucha. Nosotras somos Compromiso Vial, la voz de nuestras familias y sobre todo la de quienes hoy no podemos abrazar", concluye el comunicado.