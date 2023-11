Desde el Sindicato de Obras Sanitarias desmienten denuncia por agresión a opositor

El abogado del gremio dijo que la acusación "es absolutamente falsa e inmoral. No hubo golpe contundente, ni fractura de cráneo, ni persona internada". El caso es investigado por un fiscal

Y enseguida remarcó: “La versión que dio Ainsuaín, además de ser absolutamente falsa, es una inmoralidad y temeridad. No hay fractura de cráneo, no hay nadie internado. No hubo golpe contundente. Hubo un forcejeo y un empujón. Esto está todo en manos del fiscal Rodrigo Urticoechea. Todo lo que dijo Ainsuaín es una mentira infame”.