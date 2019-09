Desalojaron 40 viviendas sociales por irregularidades

Las situaciones de crisis provocan un estado de extrema vulnerabilidad que algunos malintencionados intentan aprovechar con maniobras fraudulentas. Hace 10 días, la Secretaría de Estado del Hábitat provincial denunció que hallaron intentos de estafas vinculadas a planes y adjudicación de viviendas sociales en el barrio Olímpico, en la zona norte de la ciudad. Esos episodios no representan casos aislados, por eso las autoridades del gobierno de Santa Fe están redoblando los recursos que le destinan a custodiar este proceso de selección y entrega de las unidades habitacionales. En cumplimiento de esos dispositivos de protección, en el último año y medio detectaron más de 40 adjudicatarios en Rosario que no cumplían con los requisitos que impone el estado provincial y por esa razón fueron desalojados.

Finalmente, esas casas recayeron en otros nuevos dueños, que estaban en la lista de suplentes y que sí cumplían con la normativa vigente sobre esta modalidad.

El secretario de Estado del Hábitat provincial, Diego Leone, explicó que en estos procesos, los intentos de usurpaciones no conforman el principal problema, y que las unidades están cercadas y custodiadas por la empresa que gana la licitación de cada obra. Y remarcó que son las maniobras fraudulentas, a través de engaños, las que se ubican como la preocupación más urgente.

Con la idea de impregnarle transparencia, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) lleva adelante la etapa de seguimiento y control, una vez entregadas las casas. Y dentro de esa fase está cumpliendo un rol importante un registro digital que consiguió un relevamiento mucho más amplio, profundo y específico alrededor de esta problemática.

Con esta metodología y con la información proporcionada por las familias, el gobierno puede conocer datos cualitativos que enriquecen y mejoran los abordajes en este tipo de políticas sociales.

Mediante este sistema integral, el gobierno santafesino detectó 40 episodios irregulares en Rosario y su región. Algunos casos fueron de casas puestas en venta, otros de unidades desocupadas y otros que incumplían con los requisitos (ver aparte) establecidos por el Estado.

En todos estos hechos, la provincia intimó a sus propietarios y, ante la falta de respuesta, se desadjudicaron y se entregaron a familias suplentes de ese plan. Asimismo, se impulsaron acciones legales contra quienes violaron esa normativa.

Destinos vulnerados

"Este proceso de seguimiento y control trabaja sobre varios esquemas y pretende recuperar viviendas en las que se que se registren irregularidades, o cuyo destino social haya sido vulnerado", señaló Diego Leone, secretario de Estado del Hábitat. "Y dentro de ese funcionamiento, también se pudieron detectar maniobras fraudulentas, como estafas, que simulaban ser organizaciones que intervienen en la selección y entrega de casas", precisó.

"La modalidad de control del gobierno se aplica en casas usurpadas, puestas en venta en las redes sociales, desocupadas, en alquiler o con titulares que no hicieron un uso residencial de los inmuebles. Y también se desadjudica a aquellos ocupantes que no cumplan con el pago de las cuotas, o cuando el ocupante actual no coincide con el adjudicatario original".

"A través de esa operatoria, en el último año y medio detectamos 40 adjudicatarios que no cumplían con los requisitos oficiales", se encargó de destacar el funcionario provincial.

Leone subrayó que "las viviendas otorgadas deben tener un uso residencial. No las pueden vender, ni alquilar. Y esa utilización sólo la puede tener la familia que fue sorteada. Además, la tiene que ocupar antes de los 15 días".

En ese sentido, resaltó que el plan de seguimiento se inicia muy rápidamente. "Vamos al lugar, vemos quién vive, si vive ahí. Así, detectamos, en el último año y medio, 40 viviendas con este tipo de irregularidades. Vimos gente que no vivía ahí, casas que estaban vacías, otras en las que estaba otra familia, otras que fueron alquiladas, y también detectamos por redes sociales los intentos de ventas de casas", precisó el secretario.

Y agregó: "Frente a esas irregularidades, procedemos a la desadjudicación. Y, generalmente, ante nuestros operativos baja la cantidad de casos. Pero todo se potencia cuando se termina un barrio, y se está por entregar".

"En todas estas situaciones, las viviendas recuperadas se entregaron a las familias que salieron como suplentes en los sorteos de cada plan habitacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos", comentó Leone.