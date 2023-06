Denuncian que agencias de viajes evaden impuestos para vender servicios baratos

Una de aquellas operatorias tiene como eje central los servicios que prestan las agencias de viaje de la ciudad para los viajes al extranjeros (hoteles, excursiones y alquileres de autos, entre otros). En este caso, las agencias minoristas son las que actúan como agentes de percepción, es decir las que deben cobrar los impuestos que encarecen los valores y, aun con aquella responsabilidad a cuestas deciden, lisa y llanamente, no hacerlo o llevarlo adelante parcialmente tributando únicamente algunos de los servicios.

No son pocas las que acomodan los importes o tributan sólo por algunos servicios y dejan el resto afuera.

Para vender pasajes aéreos la cuestión se complica un poco, pero, en la era de la hipercomunicación no hay cuestión que no pueda resolverse. En los vuelos, son las aerolíneas las que perciben impuestos y ya no las agencias de turismo, por lo que desde el principio en el costo del viaje está contemplada la carga impositiva.