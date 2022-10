Denuncian hostigamiento de un profesor hacia alumnas de una escuela técnica

Alumnos de la Escuela Técnica Nº 2.076 “Santa Fe”, ubicada en Garay al 700, denunciaron hostigamiento por parte de un profesor de taller de esa institución. Estos episodios, según relatan, se repiten desde hace algunos años . Como aseguran que pese a las denuncias no se resuelven el problema, este jueves los estudiantes se presentaron en el establecimiento junto a sus padres, decidieron no ingresar a clases y cortar el tránsito para protestar.

Según su testimonio, el conflicto se originó por una silla. “El profesor quería la silla que tenía la chica y ella se negó a dársela. Se sintió avasallada y el profesor se la arrancó. Entonces ella quiso salir del salón y el docente no la dejó. Los compañeros intervinieron y le pidieron al hombre que la deje salir”.

Gabriela agregó que “la chica se fue al baño llorando y el profesor la persiguió hasta allí para sacarla por la fuerza. Tuvo que salir al cruce el preceptor, diciéndole que no podía entrar al baño de mujeres. Fue un episodio bastante raro para todo el mundo. Los chicos se sintieron re mal. La chica estuvo toda la mañana alterada, llorando, tuvieron que llamar a un médico porque tuvo un ataque de nervios”.

escuela técnica santa fe.mp4

La mamá sostuvo que “no fue la primera vez” que el docente en cuestión se veía involucrado en una situación de hostigamiento o acoso. “Este profesor, a la salida de la escuela, las sigue a las chicas y se ofrece para llevarlas a casa. Como es profesor de taller, también les hacía repetir los trabajos un montón de veces para tener una excusa para estar cerca de ellas, para tocarlas, había roces de cuerpos cuando pasaba caminando, que las chicas los consideraban intencionales. Además las miraba indebidamente. Tiene un montón de denuncias por hostigamiento”.

Gabriela aseguró que el profesor “tiene varias denuncias, algunas en el Ministerio de Educación, pero esta persona siempre vuelve a la escuela. Tal vez esté un año de licencia y regrese. La representante legal de la escuela dice que no se lo puede despedir porque tiene 30 años de antigüedad. Esta es una escuela semi privada y esa fue la respuesta que dieron. Una persona que tiene estos problemas, con tantas denuncias, no puede seguir frente a un curso y sobre todo con chicas, porque los varones no tuvieron problemas. Hay chicas que no eligieron esa tecnicatura para no tener problemas con este hombre”.

La mujer también dijo que los chicos recibieron por parte de los representantes legales de la escuela la advertencia de que le pondrían falta si no entraban a clases. “No puedo decir lo mismo de los docentes, preceptores y directivos que son excelentes personas. Pero quien decide sobre la continuidad de este profesor frente al curso es la representante legal”, agregó.