En verano, unas 400 personas en situación de calle acuden a los refugios municipales

Gabriel Pereyra, subsecretario de Abordaje Integral de la Municipalidad, señaló que los cuatros inmuebles que funcionan en la ciudad "están casi al 95% de su capacidad"

Los refugios municipales que permiten a personas en situación de calle pernoctar en condiciones dignas y seguras en época invernal, también permanecen abiertos durante este verano y, en este 2026, exhiben un nivel de concurrencia casi tan alta como en los meses más fríos.

Así lo señaló este jueves Gabriel Pereyra, subsecretario de Abordaje Integral de la Municipalidad de Rosario. El funcionario recalcó que este es el segundo año que las autoridades abrieron los refugios en temporada de vera.

“Ya el año pasado se resolvió abrirlos porque la demanda así lo requería, y en ese marco hoy están habilitados, cumpliendo con las prestaciones de siempre”, indicó. En declaraciones a LT8, Pereyra contó que en el verano pasado los refugios funcionaron al 50 por cieno de su capacidad, pero que en este 2026 se está casi en un 95 porciento”.

Al respecto, recordó cuáles son los albergues están abiertos: El Grandoli, ubicado en Esmeralda3549; el Sudoeste, en Uriburu 3865; Felipe Moré 929, y el de Cáritas, para mujeres, en Balcarce 1077. Pereyra precisó que son “alrededor de 400 personas” las que mantienen una regularidad en ocupación de camas, pero se estima que hay alrededor de 800 y mil personas viviendo en la calle en toda la ciudad.

En ese marco, cabe aclarar que el Refugio Sol de Noche, uno de los más antiguos de la ciudad, no está funcionando debido a las obras que se están haciendo en el nuevo inmueble, pero que estima estará listo para el próximo invierno. Según números oficiales, se estima que entre 800 y mil personas se encuentran en situación de calle.