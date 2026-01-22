En verano, unas 400 personas en situación de calle acuden a los refugios municipales

La Ciudad
Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis
Zoom
Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom
Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
La Ciudad
Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este
La Ciudad
Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal
Economía
Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Información General
Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes
Información General
Todo vacante en el Quini 6, con varios ganadores en el Siempre Sale
Economía
Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe
Ovación
El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"
Ovación
Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante
Información General
Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros
La Ciudad
El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
El Mundo
Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
Información General
Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Policiales
Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales
Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
La Ciudad
Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
Política
Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Educación
Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%