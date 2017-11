Daniel Vila: "La Capital contribuyó a la democracia y la República"

La Capital fue distinguida ayer en el Congreso nacional por su 150º aniversario, en un acto muy emotivo que contó con la asistencia de una gran cantidad de autoridades y representantes de las Cámaras legislativas. El reconocimiento oficial fue presidido por la titular del Senado y vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Y recibió el premio el presidente del Grupo América y del Diario La Capital, Daniel Vila, quien se mostró "feliz" por la celebración y además destacó la presencia de "muchos amigos, que me supe ganar durante 35 años en la profesión". Asimismo, ratificó el desafío central que debe seguir afrontando La Capital, "mantener la confianza de los lectores y contribuir al afianzamiento de la democracia, y la República".

Tras recibir la distinción máxima que entrega la Cámara alta, el premio "Senador Domingo Faustino Sarmiento", de manos del impulsor de la iniciativa, el senador Omar Perotti, Vila tomó el micrófono, y, despojado, distendido y visiblemente emocionado, les habló a los más de dos centenares de invitados que ayer asistieron al Salón Azul, y trazó los principales lineamientos a seguir: "La confianza con los lectores se concreta de dos modos, con rigor informativo y con profesionalismo periodístico".

Cuando se fundó La Capital, un 15 de noviembre de 1867, "el 'Martín Fierro' no había sido escrito. Borges no había nacido, no existía el cine y la Constitución nacional tenía sólo 7 años", puntualizó el presidente del Grupo América y La Capital, como para tomar la real dimensión histórica de este aniversario.

"La ciudad de Rosario era pequeña, pero con la pretensión de convertirse en la capital de la Argentina, esa Nación también recién constituida por entonces", agregó Vila. Fue entonces cuando aparecieron los nombres de Ovidio Lagos, fundador del diario; el de Justo José de Urquiza, socio principal del proyecto, y de La Capital, que justamente aludía a la pretensión federalista de convertirse en la cabecera de la nueva Nación, desafiando el poder de Buenos Aires.

"Este Congreso sancionó dos veces una ley para convertir a Rosario en la capital de la República, pero luego los presidentes Mitre y Sarmiento vetaron esa sanción", recordó Vila.

Por su parte, Gabriela Michetti, destacó la necesaria ligazón entre el diario La Capital y la ciudad de Rosario. "Cuando un nombre pasa a las letras de las canciones —en referencia a la mención a La Capital que hacen temas musicales de autores rosarinos como Quique Llopis y Fito Páez— es porque se trata de un vínculo muy profundo", destacó la titular del Senado.

Además de Daniel Vila, estuvieron presentes los directores del diario La Capital José Luis Manzano y Orlando Vignatti; y Sergio Ceroi (CEO del multimedios). Tampoco faltaron importantes figuras políticas de Rosario y de la provincia de Santa Fe, como la intendenta Mónica Fein y el ministro de la Corte de Justicia provincial Roberto Falistocco.

En el Senado de la Nación una gran cantidad de legisladores de distintos bloques presenciaron el evento, como Federico Pinedo, segunda autoridad de la Cámara alta; María de los Angeles Sacnun, senadora por Santa Fe; Miguel Pichetto, titular del bloque FpV; Julio Cobos, integrante del bloque de Cambiemos, y el diputado nacional Alejandro Grandinetti.

También estuvieron los ex gobernadores de Santa Fe Hermes Binner y José María Vernet; el ex vicegobernador Marcelo Muniagurria, además Oscar Lamberto, presidente de la Auditoría General de la Nación.

Por la relevancia de la cita, muchos protagonistas centrales de la vida política nacional también acudieron ayer al Congreso, como María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires; el ex candidato a presidente de la Nación, el actual diputado nacional electo Daniel Scioli, y el diputado nacional Sergio Massa.

"La Capital y Rosario se necesitan"

Hubo momentos muy emotivos durante la entrega de la distinción. Uno lo protagonizó el senador Omar Perotti, autor de la iniciativa, quien destacó que "La Capital y Rosario se sostienen y se necesitan". Por su parte, Daniel Vila, admitió su enorme felicidad por poder conducir este grupo periodístico. "Hace 20 años tomé La Capital y nunca soñé con poder llegar al cumpleaños 150 del diario". Luego de las exposiciones se exhibió un sentido video que mezcló imágenes y referencias históricas, la comparación con hechos de la ciudad, el país y el mundo y el rol y la inserción de La Capital dentro de las costumbres más arraigadas de los rosarinos desde hace 150 años.