"Cuidado con sistemas que promueven la precarización"

Ante la propuesta lanzada en el Palacio Vasallo por la concejala María Eugenia Schmuck, que habilitaría la llegada de Uber, la intendenta Mónica Fein reiteró su negativa con un concepto tajante: "Hoy no es posible porque es un sistema que no tiene ninguna regulación. Cuidado con los sistemas que nos plantean que el camino es la precarización laboral y en los que los trabajadores no tengan futuro de jubilación".

La jefa municipal le abrió la puerta a la tecnología y consideró: "Es necesario mejorar lo que tenemos, pero siempre buscando que el Estado regule el servicio público. Vamos a defender un sistema regulado que tiene que mejorar, incorporar tecnología y optimizar el servicio, pero donde el Estado da garantías al pasajero y los trabajadores".