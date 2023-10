Crimen de la hincha de Central: admiten que el operativo de seguridad del clásico "no alcanzó"

Tras el asesinato de Ivana Garcilazo , la hincha de Central que murió al recibir un piedrazo en la cabeza cuando volvía con su novio del Gigante de Arroyito, muchos cuestionaron el operativo de seguridad diagramado para el clásico rosarino . En este marco, el subsecretario provincial de Seguridad Preventiva, Gustavo Pucheta , admitió que "evidentemente no llegaron a cubrir todos los puntos con la prevención".

El funcionario resaltó que se montó un dispositivo de seguridad en distintos puntos de la ciudad y destacó el buen funcionamiento en lugares clave como avenida Pellegrini o el Monumento a la Bandera. Sin embargo, admitió que "no alcanzó".

"Alrededor del estadio de Newell's Old Boys no tuvimos ningún inconveniente. Sí a cuatro, cinco cuadras de ahí. Evidentemente, no alcanzó pero es el recurso humano que tenemos y con lo que contamos en la actualidad y lo distribuimos de la mejor forma posible", argumentó en diálogo con LT8 y aseguró que "están investigando qué falló".