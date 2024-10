Confusión urbana: las calles de Rosario que suelen aparecer mal escritas y con errores

Una de cal y otra de arena: Seguí lleva tilde pero Vera Mujica no.

Nombres puestos en un orden equivocado, palabras separadas que van juntas, errores ortográficos y tildes donde no van. Rosario tiene más de 2.200 calles y algunas presentan equivocaciones o variaciones de una cuadra a otra. La lista es larga y hay algunas nomenclaturas que despiertan confusiones y dudas sobre cómo se escriben realmente .

Una serie de errores llevan a que los rosarinos nombren de distintas formas una misma calle . Inclusive, son muchos los que aceptan con resignación no saber cuál es la versión correcta .

El problema de las tildes

Una calle que presenta desconcierto es Vera Mujica. En algunas oportunidades aparece el nombre escrito con tilde en la U y, sin embargo, la forma correcta no lleva acentuación y es una palabra grave y no esdrújula como comúnmente se cree. Otro dato sobre esta particular calle: en realidad, el nombre correcto es Vera y Mujica, ya que la calle adquirió su nombre en honor a Francisco Antonio de Vera y Mujica, teniente gobernador de Santa Fe durante la época colonial.

Otra polémica nace en torno a Ituzaingó: sí, la palabra es aguda y no grave como a veces aparece. Que no queden dudas al respecto, el nombre lleva tilde al final y es en honor a la Batalla de Ituzaingó, cuando las tropas argentinas vencieron al ejército de Imperio del Brasil en la guerra por el control de la Banda Oriental.

Bulevar Seguí es con tilde y es una palabra aguda. Muchas veces se puede encontrar el nombre sin la acentuación correspondiente y más común todavía es pronunciar "Ségui". Pero no hay dudas, el acento va en la última letra y es en honor a Juan Francisco Seguí, abogado, político y secretario de Justo José de Urquiza.

WhatsApp Image 2024-10-14 at 14.47.33.jpeg Ituzaingo es, en realidad, Ituzaingó

Variaciones a lo largo de las cuadras

Una de las calles con más variaciones es Humberto Primero. La calle que se erige de este a oeste toma su nomenclatura del rey de Italia que gobernó entre 1878 y 1900. Para no confundirse hay que tener en cuenta que el nombre castellanizado es con H seguido de "primero". En cambio, su versión italiana es Umberto Primo. En algunas ocasiones se puede encontrar una combinación de ambas versiones o directamente la señalización de "Humberto I".

Un caso extrañísimo es el de la calle Riobamba. En algunas cuadras el nombre puede aparecer separado: Rio Bamba. Su designación es en honor al combate librado en aquella ciudad de Ecuador en 1822, cuando 96 granaderos del ejército independentista vencieron a 400 españoles realistas. La particularidad de este caso reside en que la ordenanza de 1905, que estableció la nomenclatura, figura como "Rio Bamba". Sin embargo hay que estar seguros: es una sola palabra, sin separaciones.

Riccheri también es un caso que tiene muchas variaciones según quien lo escriba. A veces aparece "Richieri", escrito exactamente igual que como se pronuncia. Sin embargo, el apellido de Pablo Riccheri, el hombre que fue ministro de Julio Argentino Roca y estableció el servicio militar obligatorio, se escribe con dos C y no se pronuncia como CH sino como una K.

Francisco Riva fue un recordado médico de la ciudad de Rosario. Se desempeñó como el primer director del Hospital de Caridad de Rosario (hoy Hospital Provincial) y tuvo una actuación destacada durante una de las epidemias de cólera que azotó a la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. La calle en su honor se llama "Dr. Riva" y así se escribe correctamente. Sin embargo, no resulta extraño encontrarse, en alguna esquina, un cartel que le haya agregado una S al apellido, presentándolo como Dr. Rivas.

Otras rarezas en las nomenclaturas

Sobre la avenida Cándido Carballo hay dos casos raros. Un caso es el de Colectivo Arco Iris, en honor a la organización fundada en la década del 90 que luchó por los derechos de los gays, lesbianas, travestis y transgénero. La particularidad es que en el cartel donde se exhibe el nombre también se incorporó la palabra calle dentro del nombre.

A pocos metros, la calle Agostina Trivisonno, nombrada en memoria de la niña rosarina víctima de un accidente de tránsito en 1999, tiene su orden cambiado. En la señalética se puede observar que primero se escribió el apellido y luego el nombre de pila.