Confirmaron la muerte de un joven por hantavirus

La Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad confirmó ayer el segundo caso de hantavirus del 2019 y el primero que tuvo un desenlace fatal. Se trata de un joven de 26 años que falleció el 26 de diciembre pasado tras permanecer internado 48 horas. La confirmación que se trataba de un caso de hantavirus llegó poco después de la muerte del paciente, y desde Epidemiología del municipio insistieron en las medidas de prevención y cuidado, fundamentalmente porque se trata de una patología que no tiene ni vacuna ni tratamiento específico.

Así como la leptospirosis, que también se cobró una víctima fatal en la última semana de diciembre, el hantavirus es una enfermedad transmitida a través de la materia fecal, orina y fluidos de ciertos roedores, fundamentalmente por el llamado "colilargo".

Se trata de una patología para la cual no hay vacunas ni tratamiento específico y para prevenirla es "importante mantener las viviendas y sus cercanías en condiciones de higiene, con el pasto corto, libre de residuos o elementos en desuso", recalcó la responsable de Epidemiología, Analía Chumpitaz.

Tras una semana de fiebre alta y dolores corporales, el joven fue internado horas antes de la Nochebuena con un cuadro de dificultad respiratoria que se fue agravando con el paso de las horas, y que tuvo su desenlace dos días más tarde con su fallecimiento.

Así como en el caso de la leptospirosis, la madre del muchacho señaló que habían hecho una consulta médica a un hospital, pero los enviaron de vuelta a su domicilio. El joven recién fue internado cuando sufría temblores y no podía mantenerse de pie. Incluso, la confirmación de que padecía hantavirus la tuvo cuando ya había fallecido.

Sobre el lugar donde pudo haberse contagiado, si bien no está confirmado, su familia indicó que había ido a pescar a Puerto General San Martín, en una zona donde había muchos restos de cereal tirado y el aire era irrespirable.

Las medidas de prevención

Mantener los espacios limpios, ventilados y baldeados con detergente y lavandina, sin barrer ni levantar polvo ya que la transmisión se da por las vías respiratorias, es fundamental a la hora de prevenir el contagio.

Desde Epidemiología de la Municipalidad indicaron que ante la presencia de roedores es necesario para llevar adelante la limpieza protegerse manos y pies con guantes y botas, y en caso de encontrar roedores muertos o materia fecal utilizar guantes o doble bolsa para su eliminación.

Además, recomiendan reducir la disponibilidad de comida y anidamiento guardando los alimentos y el agua en recipientes seguros con tapa cerrada y colocando la basura en tachos con tapa.

Ante síntomas gripales, como fiebre, dolor de cabeza, muscular y síntomas respiratorios, debe realizarse en forma urgente la consulta médica.

En caso de veranear, se recomienda no usar cabañas o alojamientos que hayan estado cerrados por largo tiempo hasta que no se aireen y estén bien limpios. En los campings, aconsejan no colocar carpas o bolsas de dormir en suelos donde haya madrigueras, basureros o pilas de maderas acumuladas.