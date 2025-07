Los puestos de diarios podrán ser también cafeterías al paso

“Estamos estudiando con el Instituto del Alimento la posibilidad de que vendan productos elaborados, porque queremos que pueda incorporar panificación, lo que también implicará hacer una pequeña modificación en la normativa. Sin manipular alimentos crudos que tiene otra complejidad, y siempre hablando de la modalidad al paso para que no haya una competencia con los bares que tienen mesas y otra estructura de costos ”, detalló Chale.

Paralelamente, el objetivo es que haya de por medio una remodelación del local, ya que el puesto está concebido sólo para venta y acopio de diarios y revistas. Esto significa adaptar y modificar la estructura de los kioscos, y una lavada de cara estética para volverlo más atractivo a nivel visual.

Actualmente, la cantidad de puestos de diario y revistas en la ciudad son 190. La mayoría (unos 100 están concentrados en el distrito centro. Del resto, hay 31 en el sur, 21 en el norte, 17 en el noroeste, 13 en el sudoeste y 8 la zona oeste. En tanto, aquellas estructuras que están abandonadas, se fueron removiendo. Desde mediados de 2023 se retiraron 18, de las cuales tres fueron reubicados en otro lugar.

Normativa

Normativamente, hoy los kioscos de diarios y revistas tienen un permiso de uso de espacio público, anuales y renovables, en un régimen particular por fuera de lo que es concesión. También es diferente a la modalidad de venta ambulante. El contacto con los canillitas ya existe, y ahora el municipio espera que se acerquen los titulares a manifestar la intención, llevar la propuesta y la adaptación del puesto.

“La idea es que empiece a funcionar y hacer los ajustes. No hacer algo hiperregulatorio, respetando la ocupación del espacio público como espíritu que tenían, es decir, que sea al paso. Tenemos la predisposición, estamos abiertos y ya generamos vínculo con el sector para que se acerque el que tenga ganas”, explicó el funcionario.

Al respecto, el secretario de Gobierno confió que ya llegaron al Palacio de los Leones consultas de algunos empresarios gastronómicos que tienen cafeterías en Rosario. “Ahí puede surgir una alianza interesante, porque el canillita quizás no lo tiene en su know how. Son acuerdos entre particulares. Si respetan el formato, nosotros validamos y facilitamos la incorporación o reconversión”, aclaró.

Prueba piloto

Si bien ya hay dos puestos que venden café sin demasiados cambios en los puestos (en Mendoza y Alsina, y Córdoba y Sarmiento), pronto se lanzará la primera experiencia piloto de este proyecto de reconversión en Córdoba y Balcarce, frente al Normal 2. Allí, Mónica Gularte, al frente de la cafetería Epifanía (Dorrego y San Lorenzo) es la nueva propietaria del puesto, al que accedió con el plan de transformarlo en un expendio de café. Sacó la idea de sus viajes a Barcelona, y al ver que en Argentina ya llegaron a Córdoba y Buenos Aires.

"Hace rato que busco un lugar chiquito para poner una cafetería pequeña. Algo que no demande muchos empleados ni gran cantidad de mercadería: sencillo y práctico, tanto para el comerciante como para quien viene a comprar. Lo vi en otros lugares y cuando me enteré de que la ordenanza nueva permitía el expendio de café en puestos de diarios, dije: “¡Ésta es la mía!”. Me enteré de que el señor que tenía este puesto estaba con un problema de salud, y para él le vine como anillo al dedo", relató.

Mónica se enamoró rápidamente del lugar, por la presencia de la Facultad de Derecho y la escuela, lo que asegura una fluida circulación de gente. Su objetivo es "hacer algo innovador en la ciudad, lindo a la vista, con onda joven y fresca. Queremos mantener la mística del diario. Por eso va a llevar un color verde pasto, como los antiguos puestos de diarios de los años 80. Queremos volver un poco a lo que era antes, algo vintage, y que a la vez llame la atención", detalló.

En cuanto al producto, irá a lo seguro: café común, no de especialidad, y a un precio competitivo, buscando volumen. Medialunas y bizcochos congelados que se cocinen ahí mismo en horno eléctrico, para que salgan calentitos. "También vamos a ofrecer chipá, donuts y cosas prácticas, nada demasiado elaborado. No buscamos competir con una cafetería tradicional, sino apuntar a la persona que compra algo rápido y sigue su camino", señaló. Actualmente está en obra, y la fecha tentativa de apertura es a mediados de agosto.

En el Concejo

Todo el proyecto está basado en un cambio de normativa sancionado por el Concejo Municipal en octubre de 2024, con la intención de “modernizar los tradicionales puestos de diarios y revistas para garantizar la continuidad de los puestos laborales”, mediante una transformación que les permita “continuar siendo puntos útiles y económicamente viables dentro del espacio urbano”.

Así, por pedido del Sindicato de Canillitas, se modificó el articulado que regula la venta de diarios y revistas con la idea de que puedan diversificarse, incorporando otros rubros más dinámicos y ajustados a las necesidades actuales de la comunidad, como la venta de bebidas no alcohólicas, incluyendo servicios de cafetería, tarjetas Sube y su recarga, accesorios para celulares, juguetes pequeños, fichas y tarjetas para telefonía, libros, álbumes de figuritas, artículos de librería, productos regionales y recuerdos turísticos, y entradas de espectáculos.

Además, la ordenanza, elaborada por el edil Carlos Cardozo (PRO), autorizó a los titulares de los puestos a prestar servicios de entrega de correspondencia general, de productos adquiridos por terceros a través del comercio electrónico, el cobro de estacionamiento público medido y el cobro electrónico de servicios e impuestos, impresión de formularios como multas de tránsito o libre deuda, realización de impresiones en el acto, y carga eléctrica de celulares.

Por último, contempla que en se instalen en los puestos dispositivos Wi Fi que permitan tener conectividad a la comunidad, que cuenten con botón antipánico y equipamiento para RCP, realicen colectas de bien público, y hagan expendio y recolección de pilas, baterías y encendedores con el objetivo de la protección del ambiente y la práctica de desarrollo sostenible.

