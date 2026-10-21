Llega un jueves con alerta naranja por tormentas para Rosario y la zona

Se espera una jornada con lluvias y un moderado descenso de la temperatura. El alerta anticipa abundantes precipitaciones en cortos períodos

Tras un miércoles templado, la jornada de este jueves 22 de octubre estará marcada por precipitaciones y cielo cubierto en Rosario y la zona. Hay alerta naranja para la tarde .

De acuerdo a datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad registrará una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 15 °C .

Durante la jornada diurna se anticipa la presencia de lluvias, con un 75% de probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a un cielo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia en torno al 30%.

Los vientos soplarán de manera constante desde el este, mientras que la humedad relativa se mantendrá elevada , alcanzando un promedio del 61 %.

ALERTA AMARILLA POR TORMENTAS | Para la mañana y tarde del jueves 22 de Octubre.



Ante una emergencia en la vía pública comunícate con Protección Civil al 103, línea gratuita. pic.twitter.com/dg5WYTHCQW — Municipalidad de Rosario (@MuniRosario) October 21, 2026

Alerta naranja

Para la tarde del jueves rige un alerta naranja para los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Según explicó el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Y que las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual.