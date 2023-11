Con 1.800 cupos, este lunes comienza la inscripción para ingresar a la Policía

>>Leer: Hallan bolsas con uniformes policiales, cocaína y un arma en una casa en venta en Nuevo Alberdi

Además, se deberá poseer condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes al escalafón general, subescalafón seguridad de la Policía de la Provincia de Santa Fe, debiendo superar los exámenes psicológicos y médicos de ingreso.

Otro requisito es no tener condenas en la justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta; no encontrarse procesado por la justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento definitivo o absolución con aclaración cuando la ley lo contemple, que el proceso no afecte su buen nombre y honor.

Además, no se admiten empleados de la administración pública nacional, provincial, municipal y/o comunal; no haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la administración pública Y se debe presentar la documentación en la forma y plazo que se establezca.