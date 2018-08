¿Cómo votarían quienes buscan ser intendente?

Ediles de las principales bancadas del Concejo Municipal también se metieron de lleno en el debate en la previa de la votación del proyecto con media sanción de Diputados que establece la legalización del aborto.

La Capital consultó ayer a quienes tienen una proyección política que podría llegar a colocarlos como intendente en 2019.

Así, los frentistas Verónica Irízar y Pablo Javkin; el macrista Roy López Molina y el kirchnerista Roberto Sukerman, no esquivaron el debate y fijaron su posición.

De ese modo, todos se diferenciaron del senador nacional Omar Perotti, un hombre con proyección a la gobernación de Santa Fe en 2019 que se mantiene en el lote de indecisos y que hoy deberá definir finalmente su postura en el marco de la histórica votación en el Congreso nacional.

Con distintos matices, quienes tienen chances electorales de suceder a Mónica Fein en la Intendencia de la ciudad se inclinaron mayoritariamente por avalar la legalización del aborto.

Un debate que abre muchas aristas y que es transversal a todos los partidos políticos, ya que dentro de cada fuerza hay visiones opuestas sobre la trascendente decisión que tomarán hoy los senadores.





A Favor.



Verónica Irizar. "Quienes estamos a favor del aborto legal no estamos en contra de la vida. Las únicas que mueren son la mujeres pobres. Hay que dejar de ser hipócritas".

Pablo Javkin. "Es un debate de salud pública. La respuesta del Estado no puede ser la penalización o la clandestinidad. Hay situaciones que derivan de abusos y violaciones".Roberto Sukerman. "Derecho a decidir no es delito. El tema no es aborto si o no; es legal o clandestino. Es privilegio para ricas y castigo para pobres. Es salud pública, no del Código Penal".Roy López Molina. "Celebro el debate maduro en el Congreso nacional y respeto a todos los que piensan de otra manera. En mi caso particular, yo estoy a favor de las dos vidas".