¿Cómo están tus pulmones? El hospital Centenario ofrece espirometrías gratuitas

Se realizarán hasta el jueves 12 de junio. La convocatoria está dirigida a toda la población, en especial fumadores o ex fumadores mayores de 40 años

Quienes deseen hacerse controles podrán acercarse hasta el jueves entre las 9 y las 12. No es necesario sacar turno: con el DNI pueden acceder a controles respiratorios gratuitos y recibir información para cuidar su salud pulmonar, además de orientación sobre cómo dejar de fumar.

Leer Más: Ya circula la gripe A en Rosario, ¿cómo evitar contagiarse este virus?

Asma y Epoc

El Servicio de Neumonología del Hospital Centenario realiza de forma regular alrededor de 1.300 espirometrías anuales, mediante turnos programados.

Walter Gardeñez, jefe del servicio, remarcó: “Las enfermedades respiratorias son muchas y más aún en esta época, por eso es clave detectarlas a tiempo. Con la espirometría podemos identificar dos patologías muy frecuentes: el asma y la Epoc (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).”

En el marco del Día Mundial del Asma y el Día Mundial Sin Tabaco, desde el hospital se decidió unificar esfuerzos para visibilizar las dos enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes: el asma, que afecta a alrededor del 7 % de la población, y la Epoc, que puede encontrarse en hasta el 14 % de las personas mayores de 40 años fumadoras.

Leer Más: Cáncer de próstata: cómo pueden vencer los varones el temor a los controles

La Epoc es la tercera causa de muerte prevenible, después de las enfermedades cardiovasculares y neoplasias. En el marco de estas actividades, Rodolfo Navarrete, integrante del equipo de Neumonología, señaló que “Las enfermedades respiratorias son muy frecuentes y muchas veces subdiagnosticadas. Esta campaña busca acercar a la comunidad herramientas para detectar a tiempo estos cuadros, promover el abandono del tabaco y reforzar hábitos que protejan la salud pulmonar”.

espiroemtrias centenario la capital.jpg

"Soy fumadora, me interesó"

“Tengo 50 años y justo tenía un turno en el Centenario. Cuando estaba entrando vi el cartel de la campaña y me acerqué. El control fue gratis y rápido” contó Paola, una de las pacientes que accedió a una espirometría sin turno previo en el marco de la iniciativa.

Algo similar mencionó, Mirian, de 55 años: “Acompañaba a mi cuñada a hacerse unos análisis y me acerqué. Nunca me había hecho una espirometría y como soy fumadora, me interesó”.

Ambas destacaron la atención del personal de salud y la importancia de acercar estas campañas a la comunidad. En línea con ese diagnóstico, Santa Fe sostiene políticas activas orientadas a la concientización, la cesación tabáquica y la construcción de espacios libres de humo.