Chicos de polideportivos municipales participaron del campus de Sergio Hernández

“Estamos muy agradecidos con la Municipalidad por esta oportunidad”, indicó Amelia Veliz, mamá de Álvaro, quien en 2017 comenzó a practicar básquet en el predio 9 de Julio. “En el año 2020 fue becado para federarse en el club Ciclón y ahora junto a otros chicos becados a través del municipio pudo ser parte de este campus inolvidable”, contó Amelia. Y agregó: “Como padres valoramos muchísimo poder haber sido parte. Nos llevamos en el corazón las palabras del Oveja Hernández y la predisposición del profesor Cristian que nos acompañó siempre”.

La iniciativa se llevó adelante bajo la órbita del proyecto «Movete Jugando Básquet», un programa de la Dirección de Deporte Comunitario, dependiente de la Secretaría de Deporte y Turismo municipal. En principio comenzó a funcionar en los polideportivos Parque del Mercado y 9 de Julio y en 2021 sumó a Parque Yrigoyen. La intención del proyecto es incluir y contener a chicos y chicas entre 8 a 13 años por medio del deporte, inculcando valores como el respeto y el compromiso.

A través de este programa también se otorgan becas para quienes deseen profundizar en la práctica en un club. “Hoy estamos trabajando junto a las instituciones Saladillo, Calzada, Ciclón y Temperley, gestionando que puedan practicar en un lugar cercano al que vive para evitar los costos del traslado”, indicó Cristian Grimaldi, coordinador del proyecto. Además, se acompaña en la gestión del carnet de federado o federada sin costo en la Asociación Rosarina de Básquet.

La propuesta integral incluye clases de básquet dos veces por semana, encuentros recreativos, facilidades para el acceso a la práctica deportiva en clubes federados y un seguimiento de los beneficiarios una vez que ingresan a otras instituciones. “El objetivo es desarrollar la disciplina y fomentar la práctica deportiva en los polis y clubes junto a la Asociación Rosarina de Básquet. En momentos complejos se evidencia que, por medio del deporte, de la convivencia y de los roles, se pueden transformar realidades. Eso es lo más importante. Hay familias enteras que encuentran una posibilidad de vincularse en otro medio a través de este proyecto”, indicó a su turno el secretario de Deporte y Turismo, Adrián Ghiglione.

Candela Díaz, uno de los ejemplos de superación

Candela Díaz vive junto a su familia en la zona sur, conoció el deporte en el Parque del Mercado y lo adoptó con pasión. Actualmente, se destaca en el club Temperley. "Sueño con llegar lo más lejos posible", dijo la adolescente que vive en Ayolas y colectora de Circunvalación. Comenzó jugando hockey a los 5 años en el club Saladillo y cuando cursaba 7° grado en la Escuela Nº 114 conoció el básquet y no lo dejó más.

"La primera vez que vi al profesor no tenía idea de cómo se jugaba. Decidí probar y me encantó. No sabía si seguir hockey, pero después me decidí por esto. Cuando el profe (Grimaldi) me dijo que estaba la chance de venir acá (Temperley) mediante el proyecto, no dudé", afirmó Candela.