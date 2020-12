"Además -detalló el referente del Paseo Pellegrini- se está complicando mucho la posibilidad de tomar reservas con cierta claridad para las Fiestas. Hoy la normativa nos obliga a tener hasta cuatro comensales por mesa y muchas familias no quieren sentarse en mesas separadas para esas fechas tan sensibles. Así muchas reservas no se están pudiendo concretar. Lo mismo pasa con las despedidas. Entonces, este tipo de situaciones terminan dándose en un ámbito privado, en las mal llamadas fiestas clandestinas".

cena navidad01.jpg

Consultado a si con las flexibilizaciones que se habían dado hasta el momento el sector había logrado repuntar, Pastore explicó que siempre en la temporada estival los números tienden a mejorar y que durante noviembre y diciembre se notó un incremento de clientes en bares y restaurantes. Sin embargo, se mostró preocupado por la finalización de los programas ATP del gobierno nacional, que dejarían de tener vigencia a partir de enero. "Todo lo que recaudamos en noviembre y diciembre se aplicará prácticamente a intentar cubrir deudas. La situación ha sido crítica durante todo el año por eso decimos que la situación para enero se presenta difícil si la asistencia se corta de manera abrupta. Lo mismo para el sector hotelero, más allá de que en enero y febrero, y pese a los esfuerzos que se hacen para promocionar el destino, está en temporada totalmente baja", se lamentó el directivo de Aehgar.

Las reservas para las cenas de Nochebuena

Pastore, al referirse cómo venían las reservas para las cenas de Nochebuena, detalló q se están produciendo una gran cantidad de consultas pero que el sector debe enfrentar la situación de numerosas familias que quieren reunirse pero no desean hacerlo en mesas separadas. "Hoy las normativas nos permiten cuatro comensales por mesa en el interior y seis afuera. Por eso es este reclamo con el intento de flexibilizar el número de comensales por mesa, además del horario de corte para las Fiestas. Se está haciendo cuesta arriba porque con el marco regulatorio que hoy tenemos no es atractiva la posibilidad de festejar Nochebuena y Navidad a un bar o restaurante y optan por el ámbito privado",

Cuánto costará comer afuera

A pesar de los reclamos de flexibilización , por otro carril van las propuestas gastronómicas de los diversos locales de la ciudad. Allí, explicó Pastore, los locales del rubro presentarán menúes que van desde los $ 2.000 hasta los $ 4.500. Sin embargo, destacó que si no se dan las flexibilizaciones exigidas, muchos comercios no abrirán sus puertas. "Hay muchos locales tradicionales que lo hacen siempre y lo seguirán haciendo".

La sugerencia desde Aehgar es que los interesados en compartir una cena de Nochebuena fuera de casa consulte, en las redes sociales de los locales que elijan y se informen para hacer la reserva. "No hay que olvidar que con un 30% de ocupación permitida en el interior de los locales la posibilidad del número de asistentes se ve muy reducida. Por eso a quienes tengan decidido ir a comer afuera les pedimos que se apuren porque la cantidad de cubiertos se ha reducido mucho".