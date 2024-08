Cayó graupel en Rosario: qué es y por qué se lo confunde con la nieve

La precipitación de graupel en la periferia de Rosario durante este sábado por la tarde volvió a encender la expectativa por posible caída de nieve, situación meteorológica que no está prevista por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Rosario y la región. Continuará el frío para lo que resta de la jornada y el domingo.

No habrá agua potable durante la madrugada del domingo: cuáles son las zonas afectadas

"No es ni agua ni nieve. Es más probable que la gente haya visto graupel en lugar de agua nieve", explicó en declaraciones a este medio la comunicadora meteoróloga Vanessa Balchunas a la hora de explicar las postales publicadas por usuarios de redes sociales.

Qué es el graupel

"Si bien tiene que haber un trayecto de temperaturas muy frías desde la nube hacia el suelo para que veamos la formación sólida, el graupel no es granizo, tampoco es nieve. Se desarma fácilmente y se acumula en el suelo", precisó a la hora de explicar la situación que para muchos se había tratado de nieve o agua nieve.

>>Leer más: Qué es el graupel y cuáles son las condiciones para que se precipite en Rosario

Y abundó: "Ocurrió que en toda la zona central se registraron temperaturas muy bajas a partir de un núcleo frío y eso generó nevadas en zonas de altas cumbres de Córdoba y la posibilidad de caída de graupel en zonas de Buenos Aires".

Embed Sábado invernal. Un nuevo pulso frío que llega a la zona central dejara heladas y hará descender mínimas y máximas con la probabilidad de algunas lloviznas y lluvias y por sectores desde mediodía/tarde. Mejora desde mañana. HILO pic.twitter.com/ia4McotYbH — VaNeSSaB (@Vane1208) August 24, 2024

En ese sentido, detalló que ese fenómeno se genera a partir de chaparrones de frío, que ingresan e impactan con la masa de aire y encuentran condiciones para desarrollar precipitaciones de esa manera. "A los ojos es llamativo y pintorezco pero no genera consecuencias como suele ocurrir con el granizo", aclaró Balchunas.

"No es peligroso, ya que no es granizo, y se deshace con facilidad. Se parece a la nieve pero no es granizo", aclaró.