Caso Nathanael: el camionero quedó imputado pero en libertad y la fiscal apelará

Mariana Prunotto adelantó que trabajarán para demostrar que el hombre era consciente de que había atropellado una moto y no detuvo su marcha. Bronca de familiares

“Yo no puedo saber lo que pudo ver o no. Como fiscal debo trabajar y analizar las cámaras de video vigilancia y los testigos para demostrar que Roberto M. tuvo que darse cuenta de lo que había sucedido. Hay que tener en cuenta que fue un arrollamiento. Fue un encerramiento con un toque con el que la moto se cayó. La moto con el nene y la mamá no estaba adelante del camión, estaba al costado del rodado. Por eso es algo que hay trabajar más”, remarcó la fiscal a cargo de esta la causa.

fiscalprunotto.jpg La fiscal de Homicidios Culposos, Mariana Prunotto, a cargo de la investigación de la muerte del niño Nathanael Reynoso. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.

Pronutto brindó detalles de todo el proceso que llevó a la identificación del camionero que causó la muerte de Nathanael. “Se lo identificó a través de las cámaras de los privados y las del 911. Así obtuvimos una descripción del camión y el ploteo que tenía con el nombre de la empresa. La firma, cuando la notificamos de lo ocurrido, aportó todos los datos, el GPS, el camión y el nombre de la persona. Así identificamos al imputado”, subrayó.La fiscal agregó que Roberto M. “no tiene antecedentes penales”.

La reacción de los familiares de Nathanael

Tras conocerse la decisión del juez, los familiares del niño estallaron de bronca y dolor. Las miradas entre los presentes se cruzaban sin entender la decesión de dejar en libertad al conductor imputado.

Apostados en la puerta del Centro de Justicia Penal, los allegados de Natanael pidieron justicia entre aplausos, lamentos e insultos. Arrebatos de emociones hicieron que se crucen con los policías que custodiaban al chofer cuando abandonaba el edificio. “Es un asesino y la policía lo cubre”, sostuvo con dolor, Facundo Reynoso, padre de niño de 9 años atropellado en la zona sur.

Contenido entre los abrazos de sus familiares, Facundo buscó respuestas ante la libertad del imputado y sólo pudo esbozar: “Es una vergüenza”. Confiado del trabajo de la Justicia, el padre estaba “convencido que iba a quedar preso”. Cuando escuchó lo dictado por el juez vaciló, pero rápidamente aseguró que apelarán la decisión el próximo lunes.

Bajo un sol tremendo y un ambiente caldeado, Facundo criticó el accionar del conductor aquel 1° de octubre: “Dejó tirado a Nathanael como si fuera un perro”.

“Cuando uno hace algo, se hace cargo y este hombre dijo que no vio", manifestó incrédulo Facundo, quien apuntó contra la empresa donde el imputado trabajaba, por encubrirlo.

Reynoso poco pudo contener el llanto a la hora de recordar a Nathanael y con su voz quebrada expresó: “Era todo para mí. Tenía 9 años, toda una vida. Me cortaron las piernas. Yo no doy más y no sé cómo voy a salir”.