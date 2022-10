Cáritas advierte sobre una maniobra con cheques falsos en Rosario y la región

Cáritas Rosario advirtió a toda la población acerca de una maniobra con cheques falsos de la Comisión Nacional y a través de "nombres inexistentes", que en su mayoría estuvo circulando por Rosario y alrededores en los últimos tiempos. En algunos casos, las compras mediante ese medio de pago alcanzó el millón de pesos, según deslizaron desde la organización parroquial. Es por eso que aclararon que Cáritas nacional "no paga con cheques".

"Le pedimos a la comunidad, en especial a nuestros proveedores y prestadores, que tengan presente este aviso y que no duden en ponerse en contacto con nosotros ante cualquier duda o situación sospechosa que se pueda presentar", completó el comunicado.

"Se trata de una maniobra delictiva realizada con cheques falsos, firmada por personas inexistentes, que ya ha sido denunciada por la vía judicial", reza el comunicado de Cáritas nacional.

En ese sentido, agregó: "Queremos dar aviso de esta situación que, no sólo afecta el buen nombre de nuestra organización, totalmente ajena a estos hechos, sino que también está perjudicando económicamente a quienes puedan ser sorprendidos en su buena fe".

Según comentó el vicepresidente de Cáritas Rosario, el padre Fabián Monte, una de las maniobras estuvo relacionada a la compra de neumáticos, mientras que otra de las operaciones fraudulentas osciló el millón de pesos.

"Sabemos el caso de compra de neumáticos y otros que fueron circulando y depositando en otras cuentas de Rosario y la zona", agregó.

En ese sentido, explicó: "Sucede que la gente no sabe distinguir porque no piensa en la mala fe de Cáritas, por eso aclaramos que la comisión nacional no paga con cheques, lo hace a través de transferencias bancarias". Y puntualizó que la institución de Rosario maneja ese tipo de intercambio comercial, pero "cuenta con una acreditación correspondiente".

"Todas nuestras compras dicen Cáritas Rosario, para que la gente esté advertida", subrayó y cuentan con carácter jurídico y decreto de nombramiento.

También sostuvo que se trató de una "muy burda la maniobra: el cheque dice Cáritas Argentina comisión nacional y el sello menciona a una persona inexistente cuyos datos no coinciden".