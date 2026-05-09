Central tuvo una jornada perfecta ante Racing en las inferiores de AFA

Central se quedó con el triunfo en las seis divisiones en inferiores de AFA ante Racing y lidera la tabla acumulada junto a River.

Los chicos de Central se quedaron con todos los puntos ante Racing en las inferiores de AFA.

Central tuvo un sábado inolvidable en sus enfrentamientos ante Racing por la novena fecha del torneo de inferiores de AFA. Es que los canallas le ganaron en las seis divisiones a los albicelestes y se encuentran en la primera posición en la tabla acumulada.

Las categorías mayores jugaron en el predio que los canallas tienen en Arroyo Seco. En el primer cotejo, la 4ª división que dirige Mario Paglialunga ganó por 2 a 1. Los goles fueron convertidos por Lionel Antúnez e Ignacio Moreno.

Los de Arroyito con este triunfo están a tres puntos del puntero Independiente (20). Registran 17 puntos producto de 5 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

Luego llegó el cotejo de 5ª división. Allí la categoría 2008 continúa con su marcha triunfal y ganó su noveno partido en el año en nueve presentaciones. Esta vez fue por 3 a 1 ante Racing con goles de Gino Pavoni, Ramiro Barrientos y Valentino Felici. Los de Marcos Raposo lideran en esta división, seguidos por Lanús y River que tienen 24 unidades.

El último cotejo en Tierra Santa (así la denominan a la nueva cancha de Central en Arroyo Seco porque tiene el viejo césped del Gigante de Arroyito) también fue para los locales. Los de Javier García vencieron 3 a 0 a Racing con dos goles de Bruno Ríos y uno de Benjamín Ferraris.

La 6ª canalla tiene 17 puntos, producto de 5 triunfos, 2 tablas y 2 caídas. Está a cinco puntos de Talleres (22) mientras que el segundo en la tabla es Belgrano (20).

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Lluvia de goles en las categorías menores

En los tres cotejos que se disputaron en el predio Tita Mattiussi hubo un festival de goles, ya que se anotaron 16 tantos.

El primer cotejo fue el de 7ª división. La categoría 2010 canalla se impuso por 4 a 3. Bladimir Moreyra, Feliciano Grando, Lautaro Fernández y Oscar Lucero festejaron los tantos del elenco de Ariel Giaccone. Los punteros en esta división son Talleres y River con 25 puntos. Los auriazules tienen 18 (6 victorias y 3 derrotas).

Luego, para no ser menos, la 8ª división de Central también ganó por 4 a 3. Renzo Catena (3) y Ezequiel Garfagnoli llegaron a la red para los de Lucas García. Los de Arroyito tienen 22 puntos (7 triunfos, un empate y una derrota) y están segundos detrás de Boca (24).

Finalmente, la 9ª división de Hernán Pisani sigue dando que hablar. Esta vez venció 2 a 0 a Racing como visitante con festejos de Thiago López y Junior García. La categoría 2013 sigue invicta y está en la cima de la tabla de posiciones con 23 puntos (ganó 7 y empató 2), seguida por River e Independiente con 22.

Tabla acumulada

En la sumatoria de 4ª a 9ª división, Central tiene 154 puntos, ya que ganó 39 partidos, empató 7 y perdió 8. Convirtió 120 goles y le anotaron 45. Está junto con River liderando esta tabla, pero los millonarios tienen mejor diferencia de goles.