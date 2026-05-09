La Capital | Ovación | Central

Central tuvo una jornada perfecta ante Racing en las inferiores de AFA

Central se quedó con el triunfo en las seis divisiones en inferiores de AFA ante Racing y lidera la tabla acumulada junto a River.

9 de mayo 2026 · 16:26hs
Los chicos de Central se quedaron con todos los puntos ante Racing en las inferiores de AFA.

Los chicos de Central se quedaron con todos los puntos ante Racing en las inferiores de AFA.

Central tuvo un sábado inolvidable en sus enfrentamientos ante Racing por la novena fecha del torneo de inferiores de AFA. Es que los canallas le ganaron en las seis divisiones a los albicelestes y se encuentran en la primera posición en la tabla acumulada.

Las victorias de Central con sus divisiones mayores

Las categorías mayores jugaron en el predio que los canallas tienen en Arroyo Seco. En el primer cotejo, la 4ª división que dirige Mario Paglialunga ganó por 2 a 1. Los goles fueron convertidos por Lionel Antúnez e Ignacio Moreno.

Los de Arroyito con este triunfo están a tres puntos del puntero Independiente (20). Registran 17 puntos producto de 5 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

Luego llegó el cotejo de 5ª división. Allí la categoría 2008 continúa con su marcha triunfal y ganó su noveno partido en el año en nueve presentaciones. Esta vez fue por 3 a 1 ante Racing con goles de Gino Pavoni, Ramiro Barrientos y Valentino Felici. Los de Marcos Raposo lideran en esta división, seguidos por Lanús y River que tienen 24 unidades.

El último cotejo en Tierra Santa (así la denominan a la nueva cancha de Central en Arroyo Seco porque tiene el viejo césped del Gigante de Arroyito) también fue para los locales. Los de Javier García vencieron 3 a 0 a Racing con dos goles de Bruno Ríos y uno de Benjamín Ferraris.

La 6ª canalla tiene 17 puntos, producto de 5 triunfos, 2 tablas y 2 caídas. Está a cinco puntos de Talleres (22) mientras que el segundo en la tabla es Belgrano (20).

>>> Leer más: Chiqui Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo del arbitraje ante Central

Lluvia de goles en las categorías menores

En los tres cotejos que se disputaron en el predio Tita Mattiussi hubo un festival de goles, ya que se anotaron 16 tantos.

El primer cotejo fue el de 7ª división. La categoría 2010 canalla se impuso por 4 a 3. Bladimir Moreyra, Feliciano Grando, Lautaro Fernández y Oscar Lucero festejaron los tantos del elenco de Ariel Giaccone. Los punteros en esta división son Talleres y River con 25 puntos. Los auriazules tienen 18 (6 victorias y 3 derrotas).

Luego, para no ser menos, la 8ª división de Central también ganó por 4 a 3. Renzo Catena (3) y Ezequiel Garfagnoli llegaron a la red para los de Lucas García. Los de Arroyito tienen 22 puntos (7 triunfos, un empate y una derrota) y están segundos detrás de Boca (24).

Finalmente, la 9ª división de Hernán Pisani sigue dando que hablar. Esta vez venció 2 a 0 a Racing como visitante con festejos de Thiago López y Junior García. La categoría 2013 sigue invicta y está en la cima de la tabla de posiciones con 23 puntos (ganó 7 y empató 2), seguida por River e Independiente con 22.

Tabla acumulada

En la sumatoria de 4ª a 9ª división, Central tiene 154 puntos, ya que ganó 39 partidos, empató 7 y perdió 8. Convirtió 120 goles y le anotaron 45. Está junto con River liderando esta tabla, pero los millonarios tienen mejor diferencia de goles.

Noticias relacionadas
Estudiantes y Racing se verán las caras en La Plata y Central, si vence a Independiente, estará atento a la definición.

Si pasa Central, el miércoles en el Gigante o en La Plata por los cuartos de final

Chiqui Tapia llamó a Grindetti y de paso le reprochó que le debe dinero a la AFA.

Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo de los árbitros ante Central

Central está con puntaje ideal en la Primera B del fútbol femenino de AFA,

Femenino AFA: Central venció a Estrella del Sur y convirtió un gol histórico

Rosario Central chocará ante Independiente en los octavos del torneo Apertura.

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Lo último

Newells: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán más prioridad a la calidad que a la cantidad

Newell's: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

La Fiscalía pudo probar que Jorge Menegozzi fue "partícipe necesario" en una causa por bienes apropiados y desguasados durante la dictadura y parte de la democracia

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Por Matías Petisce
La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

Por Martín Stoianovich
Policiales

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo
La Ciudad

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas
la ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF
Economía

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal
Policiales

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Ovación
Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Policiales
Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur
Policiales

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La Ciudad
El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas
la ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias
Economía

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias

Piden perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar al juez de línea de un torneo barrial
Policiales

Piden perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar al juez de línea de un torneo barrial

El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria
la ciudad

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado
La Ciudad

Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Cuáles son las posiciones que buscará reforzar Newells en el próximo mercado de pases

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cuáles son las posiciones que buscará reforzar Newell's en el próximo mercado de pases

Primer paso del peronismo de Santa Fe para dejar atrás su etapa de dispersión

Por Javier Felcaro
Política

Primer paso del peronismo de Santa Fe para dejar atrás su etapa de dispersión

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis
La Ciudad

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío
La Ciudad

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones
Economía

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones

Inauguraron la sala de oncopediatría del Vilela: Los chicos vivirán sus tratamientos de otra manera
LA CIUDAD

Inauguraron la sala de oncopediatría del Vilela: "Los chicos vivirán sus tratamientos de otra manera"

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes
La Ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?
La Ciudad

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

La proteína está de moda: ¿cuánto hay que comer por día y por qué?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

La proteína está de moda: ¿cuánto hay que comer por día y por qué?

En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional
La Ciudad

En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón
POLICIALES

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes
Ovación

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes

Con Topa como invitado principal, llega una nueva edición del Festival Solidario Vilela
Zoom

Con Topa como invitado principal, llega una nueva edición del Festival Solidario Vilela

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas
POLICIALES

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas