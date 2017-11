Brutal ataque a un joven tras una fiesta en la facultad de Derecho

Angel Leonardi es egresado de Derecho y actualmente es adscripto de una cátedra. Según su relato, el sábado cerca de las 4 de la madrugada estaba a punto de retirase de la fiesta de fin de año organizada en la Facultad, cuando al ir al baño se topó con un joven que lo increpó al grito de: "A ver, vos que sos de La Cámpora, si te la aguantás".

El agresor —que luego identificó como Guillermo Canseco, consejero estudiantil de la Facultad por la agrupación socialista DNI— insistió: "Ustedes los de La Cámpora, que antes se hacían los vivos, a ver si ahora se la aguantan".

Ángel Leonardi denunció que integrantes de la agrupación DNI lo agredieron brutalmente en una fiesta organizada por la facultad de Derecho

"Cabe aclarar que (el agresor) hacía referencia a momentos en los que gobernaba el peronismo y que si bien no participo más de La Cámpora, siento orgullo de haberlo hecho y de mis compañeros", aclaró Leonardi.

Según contó en su muro de Facebook, le pidió al agresor que se retire "pero es en ese momento que Canseco comienza a agredirme y decirme que salga afuera". Y agregó: "Al salir por calle Santa Fe, sin otro ánimo de que algún (personal de) seguridad presente contenga la situación, el mismo vuelve a agredirme desde atrás, a lo cual, y aún sin entender mucho, comencé a defenderme". Contó que al llegar a la esquina de Moreno y Santa Fe, se sumó a la agresión otro militante de DNI, "quien no sólo alentaba a que su amigo me golpee sino que también colaboraba para obtener una situación más ventajosa por sobre mi persona".

Tras la agresión, el joven dijo que fue "rescatado" por dos guardias de seguridad y dos jóvenes de DNI lo llevaron hasta la plaza San Martín para que se limpie la sangre de la cara. "En ese momento —añadió— Canseco viene nuevamente y me golpea en presencia de sus propios compañeros de agrupación, a lo cual harto de de la bronca, me le fui encima para que frene. Es en ese momento en que la presidenta del Centro de Estudiantes Gabi Menegozzi y Matias Figueroa me sacan y se ofrecen a ayudarme".

El joven terminó en el Sanatorio Americano, donde fue llevado por lesiones faciales en nariz, ojos y boca, además de la fractura de dos dedos de la mano. Además radicó la denuncia correspondiente en sede judicial.

"Nobleza obliga, al otro día se pusieron a disposición autoridades de la Facultad y personas de la agrupación DNI para lo que necesite", reveló Leonardi.