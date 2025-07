Una buena: bajan los casos severos de bronquiolitis en bebés y niños gracias a la vacuna

La bronquiolitis es una infección respiratoria muy común en bebés y niños. Se produce por una inflamación y estrechamiento de los conductos más pequeños de aire de los pulmones (los bronquiolos), y se da especialmente en meses fríos. Tos, congestión, dificultad para respirar y fiebre son los síntomas habituales. Puede llegar a ser muy grave. El virus que la provoca se llama sincicial respiratorio y hasta hace poco había pocas maneras de prevenir los efectos severos.

No existe un tratamiento específico. Cuando se diagnostica se indican broncodilatadores, medicamentos para paliar los síntomas y buena hidratación. Requiere de un seguimiento activo por parte del pediatra o neonatólogo porque las complicaciones son frecuentes, y en casos agudos es habitual que se recurra al uso de oxígeno.

En cuanto a la prevención, además de la vacuna sigue siendo fundamental airear los ambientes, no fumar donde hay bebés o niños, no exponerlos al frío, lavarse las manos en forma habitual y que no estén en lugares donde hay personas con síntomas respiratorios.

El efecto de la vacuna contra el virus sincicial

La vacuna en las embarazadas (que comenzó a formar parte del calendario nacional y es gratuita) y la colocación de un anticuerpo que se aplica a bebés nacidos en forma prematura (ya que tienen más riesgo de complicaciones severas por sincicial), están cambiando la historia de esta enfermedad en el país y otros lugares del mundo.

Andrea Uboldi, pediatra, infectóloga y actual secretaria de Salud de Santa Fe, dijo a La Capital que "dos estudios importantes que se hicieron en la Argentina y que analizaron las dos estrategias que tenemos para controlar el sincicial: vacunar a las embarazadas y a darles un anticuerpo a los prematuros, muestran resultados muy favorables".

La experta, que es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, recordó que fue ese organismo el que sugirió hace unos años que la Argentina vacunara a las embarazadas. La aprobación llegó en 2023. "El nuestro es el primer país en tener esta vacuna en en calendario gratuito y obligatorio", enfatizó.

En 2024, se puso en marcha una campaña nacional que funcionó muy bien en Santa Fe, que logró incluso superar la media de la Argentina en cuanto a la adherencia. En lo que va del 2025 ya se vacunaron más de 12 mil embarazadas en la provincia. "Vamos bien pero queremos que todas se vacunen y que accedan a esta posibilidad que permite salvar la vida de un bebé y evitarse el sufrimiento de tener un chiquito de pocos días o meses internado con oxígeno con todo lo que eso significa", reflexionó Uboldi.

Dónde vacunarse gratis contra el virus sincicial

Las embarazadas no necesitan receta para vacunarse. En Rosario pueden hacerlo en cualquier vacunatorio público o privado e incluso en farmacias.

Las investigaciones que mostraron el impacto positivo de la vacuna son el Estudio Berni, por el cual se sabe que se redujeron un 68 por ciento las hospitalizaciones en bebés de hasta seis meses y un 73 por ciento el ingreso a terapia intensiva, siendo mayor el impacto positivo en los menores de tres meses. Y el estudio encabezado por Ángela Gentile con resultados similares.

"No solo se vio que hay menos casos severos sino que aun en aquellos niños que se enferman, si sus mamás se vacunaron, el uso de oxígeno se reduce en cantidad de días y lo mismo los días de internación. Tenemos que recordar que la vacuna no evita necesariamente el contagio pero minimiza las complicaciones", señaló Uboldi.

Silvia Giorgi, vicedirectora del Hospital Vilela, y Sergio Conzolino, pediatra y neonatólogo del Sanatorio Británico, coincidieron en el hecho de que prácticamente no están viendo cuadros de bronquiolitis o neumonías por esta virosis, y por ende asisten muchas menos complicaciones respiratorias severas entre los más chicos, aun en plena ola polar.

Un caso muy grave en Rosario

El año pasado, cuando ya estaba disponible la vacuna para las embarazadas, pero todavía no era tan alta la adhesión, Rosario fue escenario de un caso muy particular y complejo. En un hecho inédito se puso en marcha (los últimos días de junio) un operativo para trasladar a un bebé de dos meses desde un hospital de Rafaela al Sanatorio de Niños de Rosario conectado a una máquina denominada Ecmo, que reemplaza la función pulmonar y cardíaca para estabilizar a pacientes que se encuentran en grave estado.

El bebé, que no tenía ninguna enfermedad previa, sufrió una complicación pulmonar severa a causa de una infección por virus sincicial respiratorio con riesgo de vida inminente.

El rápido accionar de los profesionales y la utilización de esta tecnología permitieron que la criatura revirtiera el cuadro.

"Situaciones como esta podrían no verse más si las mamás cumplen con la vacunación contra este peligroso virus", sostienen los pediatras.